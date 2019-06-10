Чи допоможуть трави вилікувати чоловічі хвороби

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БАДи діють тільки як плацебо
БАДи діють тільки як плацебо / pixabay.com

Люди звикли надавати перевагу органічним речовинам, це стосується й лікування. Але чи можуть такі препарати допомогти у лікуванні захворювань простати.

Для "лікування" простатиту, аденоми простати давно і часто використовують якісь рослини, розповіла уролог Дарина Чернишова.

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В умовах лабораторних досліджень рослинні екстракти демонструють неймовірні ефекти:

  1. протизапальний;
  2. антиандрогенний;
  3. зниження глобуліну;
  4. інгібування ароматази та 5-альфа редуктази;
  5. антиоксидантний.

Шкода ось тільки, що в клінічних дослідженнях отримати підтвердження цих ефектів практично не вдалося. 

БАДи не допоможуть в лікуванні простати
БАДи не допоможуть в лікуванні простати

Жодна біологічно активна добавка (БАД) або комбінація рослинних субстанцій не рекомендується для лікування нижніх сечових шляхів європейської (ЄАУ), американської (АУА) асоціаціями урології. 

ЄАУ попереджає, що екстракти одних рослин, вироблених різними фірмами, не обов'язково мають однакові біологічні та клінічні ефекти. Препарати різних серій одного виробника можуть містити різну кількість екстракту. 

АУА абсолютно з цим згодна. Наприклад, в США досліджували 6 брендів, що пропонують екстракт пальми сереноа. Кількість екстракту коливалося від -97% до + 140% від заявленої дози на упаковці. 3 з 6 продуктів містили менше 20% заявленої дози речовини.

Тому ви маєте зважити всі ризики використання таких ліків. Натуральне – не завжди безпечне.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Чоловіче здоров’я Народна медицина
Джерело: Здоров'я 24
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