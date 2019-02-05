Чи ефективні нетрадиційні методи лікування раку: відповідь онколога
Більшість онкозахворювань, особливо на ранніх стадіях, можна вилікувати. Медики при цьому не можуть гарантувати 100%результат, тому деякі люди вірять у оголошення про обіцянки повного вилікування раку на будь-яких стадіях.
Онкохірург, завідувач відділення онкології МС "Добробут" Кирило Бурмич в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 зазначив, класична медицина не рекомендує використання нетрадиційних методів лікування.
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Все тому, що сучасна наука заснована на доказовій медицині. Для того, щоб будь-який метод лікування застосовувати на практиці, він спочатку повинен пройти клінічні випробування і довести свою ефективність.
Я не рекомендую методи нетрадиційного лікування, – онколог
Онколог підтверджує, що йому невідомі клінічні дослідження, які б довели ефективність нетрадиційних методів лікування. Проте важливим фактором для успішного лікування є надія пацієнта, що його врятують.
За словами лікаря, тому потрібно відверто поговорити з пацієнтом, обговорити всі питання і ризики, які можуть виникнути при їхньому спільному застосуванні з традиційними методами лікування в онкології, які довели свою ефективність. Це потрібно для того, щоб пацієнт знав, у чому полягає суть лікування, наскільки безпечні препарати, тощо.
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