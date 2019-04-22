Чи існують продукти з від'ємною калорійністю

Деяким продуктам, наприклад селері, огіркам і броколі, приписують так звану негативну калорійність – нібито для їх перетравлення організм витрачає більше енергії, ніж отримує. Вчені з Університету Алабами спростували це.

Експеримент провели на ящірках сімейства агамових, які мають схожий з ссавцями травний процес. Їх в лабораторних умовах годували кубиками селери, пише Science Alert.

Читайте також: Чи справді кокосовий цукор корисніший

Виявилося, що після перетравлення й виведення їжі з організму ящірки зберігали до чверті всіх отриманих калорій. В середньому приріст енергії склав 24% від загальної калорійності продукту.

Отримані результати вчені перевели в значення, справедливі для людського організму – вийшло 64% ​​чистого приросту енергії.

"Наше дослідження ставить під сумнів не тільки негативну калорійність селери, а й сам факт існування таких продуктів. Проте, овочі з цього списку корисні при схудненні. Звичайно, якщо ви не закушуєте ними Біг Мак", – розповів один з авторів дослідження Стівен Секор.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.