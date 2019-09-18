Чи може фарбування волосся викликати рак

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Фарбування волосся і рак
Фарбування волосся і рак / pixabay.com

Фарба для волосся (особливо стійка) містить багато агресивних хімікатів, які не дуже корисні для нашого організму. У різних фарбах приблизно 5000 різних хімікатів. Частина з них вважають канцерогенами (речовини, які викликають рак).

Шкідливими можуть бути стійкі та напівстійкі фарби. Напівстійкі або лагідні фарби – це ті, які витримують 10-15 разів миття голови, йдеться в дослідженнях National Cancer Institute.

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Волосся фарбують величезна кількість людей. Тому навіть невелика канцерогенна дію якогось хімікату може нашкодити багатьом споживачам.

Раніше агресивних хімікатів було більше. Потім, в кінці сімдесятих років минулого століття виробники стали замінювати шкідливу фарбу менш шкідливою.

У фарбі для волосся містяться небезпечні хімікати
У фарбі для волосся містяться небезпечні хімікати

Згодом з'явилися дослідження, які виявили більше випадків раку сечового міхура серед перукарів. Стало зрозуміло, що постійний контакт з фарбою може бути небезпечний для здоров'я.

Потім вирішили, що домашнє персональне використання фарби безпечне. Ризикують тільки ті люди, хто став фарбувати волосся до 1980 року. Вважають, що у них вищий ризик лімфоми та деяких інших злоякісних новоутворень. З цим нічого не можна зробити, і немає сенсу з цього приводу переживати.

Що робити?

Потрібно дотримуватися рекомендацій виробника фарби:

  1. Уважно читайте інструкцію, особливо розділи із застереженнями;
  2. Перевірте фарбу. В інструкції пишуть, як зробити тест на шкірі;
  3. Використовуйте рукавички при фарбуванні;
  4. Не тримайте хімікати на голові довше, ніж рекомендується в інструкції;
  5. Добре мийте голову після фарбування;
  6. Ніколи не змішуйте різні види фарби;
  7. Не намагайтеся тією ж фарбою фарбувати брови та вії. Так можна осліпнути.
  8. Якщо фарбуєте волосся в салоні, то переконаєтеся, що там працює вентиляція. 

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Теги: Здорове життя Здоров'я Новини Здоров'я Профілактика захворювань Краса Онкозахворювання
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