Чи може фарбування волосся викликати рак
Фарба для волосся (особливо стійка) містить багато агресивних хімікатів, які не дуже корисні для нашого організму. У різних фарбах приблизно 5000 різних хімікатів. Частина з них вважають канцерогенами (речовини, які викликають рак).
Шкідливими можуть бути стійкі та напівстійкі фарби. Напівстійкі або лагідні фарби – це ті, які витримують 10-15 разів миття голови, йдеться в дослідженнях National Cancer Institute.
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Волосся фарбують величезна кількість людей. Тому навіть невелика канцерогенна дію якогось хімікату може нашкодити багатьом споживачам.
Раніше агресивних хімікатів було більше. Потім, в кінці сімдесятих років минулого століття виробники стали замінювати шкідливу фарбу менш шкідливою.
У фарбі для волосся містяться небезпечні хімікати
Згодом з'явилися дослідження, які виявили більше випадків раку сечового міхура серед перукарів. Стало зрозуміло, що постійний контакт з фарбою може бути небезпечний для здоров'я.
Потім вирішили, що домашнє персональне використання фарби безпечне. Ризикують тільки ті люди, хто став фарбувати волосся до 1980 року. Вважають, що у них вищий ризик лімфоми та деяких інших злоякісних новоутворень. З цим нічого не можна зробити, і немає сенсу з цього приводу переживати.
Що робити?
Потрібно дотримуватися рекомендацій виробника фарби:
- Уважно читайте інструкцію, особливо розділи із застереженнями;
- Перевірте фарбу. В інструкції пишуть, як зробити тест на шкірі;
- Використовуйте рукавички при фарбуванні;
- Не тримайте хімікати на голові довше, ніж рекомендується в інструкції;
- Добре мийте голову після фарбування;
- Ніколи не змішуйте різні види фарби;
- Не намагайтеся тією ж фарбою фарбувати брови та вії. Так можна осліпнути.
- Якщо фарбуєте волосся в салоні, то переконаєтеся, що там працює вентиляція.
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