Чи може фарбування волосся викликати рак

Фарба для волосся (особливо стійка) містить багато агресивних хімікатів, які не дуже корисні для нашого організму. У різних фарбах приблизно 5000 різних хімікатів. Частина з них вважають канцерогенами (речовини, які викликають рак).

Шкідливими можуть бути стійкі та напівстійкі фарби. Напівстійкі або лагідні фарби – це ті, які витримують 10-15 разів миття голови, йдеться в дослідженнях National Cancer Institute.

Читайте також: Чи безпечний розпис хною

Волосся фарбують величезна кількість людей. Тому навіть невелика канцерогенна дію якогось хімікату може нашкодити багатьом споживачам.

Раніше агресивних хімікатів було більше. Потім, в кінці сімдесятих років минулого століття виробники стали замінювати шкідливу фарбу менш шкідливою.



У фарбі для волосся містяться небезпечні хімікати

Згодом з'явилися дослідження, які виявили більше випадків раку сечового міхура серед перукарів. Стало зрозуміло, що постійний контакт з фарбою може бути небезпечний для здоров'я.

Потім вирішили, що домашнє персональне використання фарби безпечне. Ризикують тільки ті люди, хто став фарбувати волосся до 1980 року. Вважають, що у них вищий ризик лімфоми та деяких інших злоякісних новоутворень. З цим нічого не можна зробити, і немає сенсу з цього приводу переживати.

Що робити?

Потрібно дотримуватися рекомендацій виробника фарби:

Уважно читайте інструкцію, особливо розділи із застереженнями; Перевірте фарбу. В інструкції пишуть, як зробити тест на шкірі; Використовуйте рукавички при фарбуванні; Не тримайте хімікати на голові довше, ніж рекомендується в інструкції; Добре мийте голову після фарбування; Ніколи не змішуйте різні види фарби; Не намагайтеся тією ж фарбою фарбувати брови та вії. Так можна осліпнути. Якщо фарбуєте волосся в салоні, то переконаєтеся, що там працює вентиляція.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.