Чи може голковколювання лікувати

Голковколювання, або акупунктура – один з методів китайської народної медицини, коли певні точки на тілі пацієнта стимулюють голками.

Це нібито відновлює рух життєвої енергії та може вилікувати від різних недуг, пов'язаних з її застоєм.

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Попри відсутність наукового пояснення, згідно зі свіжим дослідженням, в лікуванні хронічного болю акупунктура перевершує по ефективності не тільки плацебо, а й популярні знеболювальні. Це ефективно для головного болю, болю в спині, шиї, плечах та суглобах.



Акупунктура може вилікувати біль

Згідно з іншими дослідженнями, голковколювання ефективніше плацебо в лікуванні закрепів, депресії та навіть сприяє нормалізації менструального циклу у жінок.

Але відносити акупунктуру до доказового методу лікування широкого спектра захворювань поки рано. Її переваги у тому, що вона коштує порівняно недорого і має мало побічних ефектів у порівнянні з ліками.

Експерти припускають, що результат голковколювання сильно залежить від сугестивності пацієнта. Так що, швидше за все, цей метод слід відносити до високоефективного плацебо з обмеженими можливостями.

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