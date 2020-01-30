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Чи може гостра їжа викликати виразку шлунка

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Гостра їжа не шкодить / unsplash.com

Багато людей вважає, що у них після гострої їжі болить живіт або з'являється печія. Здається, що така їжа буквально роз'їдає стінки шлунка і кишківника і може спровокувати виразку.

Хоча від гострого у нас і пече в роті, на стінки шлунка "вогонь" не поширюється. Це довели за допомогою відеоендоскопа – трубки з камерою на кінці.

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Вчені подрібнили 30 грамів перцю халапеньо, помістили безпосередньо на слизову оболонку шлунка людини й не виявили ніяких ушкоджень.

via GIPHY

Часте вживання гострого дійсно може викликати неприємні симптоми у деяких людей з утрудненим травленням. Але причина виразкової хвороби – інфекція, викликана бактерією Helicobacter pylori. Капсаїцин (речовина, яка є у перці) ж, навпаки, здатний знижувати вироблення кислоти в шлунку.

Тому ви можете сміливо їсти пекучий перець, якщо після цього не відчуваєте ніяких неприємних відчуттів.

Гостра їжа не викликає виразку
Гостра їжа не викликає виразку / unsplash.com

Коли варто обмежити споживання гострої їжі

Якщо ж лікар діагностував у вас гастроезофагеальний рефлюкс (постійна печія) або інші захворювання шлунково-кишкового тракту, він швидше за все порекомендує обмежити вживання гострого, якщо воно погіршує ваші симптоми. А харчовий щоденник допоможе визначити, які саме продукти провокують дискомфорт в шлунку після їжі.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Новини Здоров'я Шлунково-кишковий тракт
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