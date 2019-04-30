Чи може рослинне молоко замінити коров'яче: думка лікаря

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Чи може рослинне молоко замінити коров'яче та козяче
Чи може рослинне молоко замінити коров'яче та козяче / milklife.com

Мода на виключення молока з раціону вже давно не нова. Хтось виключив споживання молока з раціону через брак ферментів для перетравлення, через неприємні відчуття після вживанням, а хтось за компанію це зробив.

Лікар-терапевт Олександра Фоміна розповіла, чи може рослинне молоко замінити коров’яче чи козяче.

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Якщо розглядати склянку молока (200 мл):

Коров'яче молоко:

• кальцій – 150-300 мг (25% від добової потреби)
• вітамін в2 – 0,4 мг (22%)
• вітамін в12 – 0,88 мкг (15%)
• вітамін а – 240 мкг
• фосфор – 250 мг (18%)
• цинк – 3,5 мг
• білок – 8 г (10 - 15%)
• вуглеводи (лактоза) – 11 г
• жири насичені – до 8 г

Важливо відзначити, що білок тваринний добре засвоюється, оскільки збалансований за складом амінокислот. Мінусами тваринного молока є різні добавки (гормони, антибіотики) і вид казеїну.

via GIPHY

Єдине молоко, яке можна порівняти за кількістю білків з коров'ячим — соєве.

Соєве молоко

• білок – 6 г
• жир – 4 г

Але білок рослинний, а значить засвоюватися буде гірше.

Крім того, воно має фітоестрогенну активність. Тому вагітним, дітям і людям з ендокринною патологією не рекомендується.

Кокосове молоко має у склянці 3 грами білка, а це дуже мала кількість. Містить воно насичений і ненасичений жир – цілих 40 г. Його перевага у наявності MCT жирних кислот – які можуть вберегти від атеросклерозу, вони також знижують рівень холестерину, є антиоксидантами.

Лактози ні в одному виді рослинного молока немає. Але швидкі вуглеводи все одно присутні.

У вівсяно-рисових напоях є багато швидких вуглеводів, а от білка і жиру майже немає.

Тому лікар робить однозначний висновок: рослинне молоко — не заміна тваринному, але альтернатива по консистенції і смаковими якостями.

Якщо відмовляєтеся від коров’ячого молока, то варто білок, кальцій варто добирати з інших джерел.А швидкі вуглеводи, щоб не перебрати – скорочувати.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Здорове харчування
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