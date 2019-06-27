Чи можна на сніданок їсти їжу, яку ми любимо, а не каші та йогурти

Чому на сніданок заведено їсти каші, пластівці, йогурти та оладки, а не будь-яку іншу їжу, яка багатьом з нас подобається більше?

З'ясувалося несподіване: зразкове меню сніданку в західних країнах склалося під впливом заборони на обжерливість яке сформулювала католицька церква, пише The Atlantic.

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Далі ранковий раціон трансформувався під впливом культурних та індустріальних перетворень. У людей в XX столітті вже не було часу, щоб готувати вранці. Разом з тим, їсти на сніданок залишки вчорашньої їжі вважалося ознакою низького соціального рівня.

Ймовірно, з цієї причини здобули таку популярність кукурудзяні пластівці. Ще одним чинником, що сприяє витісненню бекону і яєць з ранкового меню, стала дієтологічна кампанія проти продуктів з високим вмістом жирів, яку спонсорували виробники цукру.

Фактично, ніяких вагомих медичних причин, що забороняють харчуватися на сніданок тим самим, чим ми харчуємося на обід або вечерю не існує.

Традиційні ранкові страви – це всього лише суміш маркетингу і навіюваних з дитинства поглядів про "правильну" ранкову трапезу, слідувати яким зовсім не обов'язково.

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