Чи можна себе захистити від вірусів

Віруси – це дрібні неклітинні інфекційні агенти, які не здатні до незалежного існування. Для існування і розмноження їм необхідна жива клітина іншого організму

Кожен вірус має специфічний механізм дії на клітину, в яку він вдерся. Найпоширенішим вірусним захворюванням є застуда, чи ГРВІ. Одним з найнебезпечніших – ВІЛ, викликаний вірусом імунодефіциту людини.

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Вірусні захворювання проявляються по-різному, що пов'язано з видом позаклітинного агента, який викликав хворобу, місцем проникнення вірусу, швидкістю розмноження і даних самого пацієнта – імунітету, супутніх захворювань.

Як зрозуміти, що ви підчепили вірус?

Варто звернути особливу увагу і пройти обстеження, якщо у вас з'явилися такі симптоми:

Стійка підвищена температура тіла;

Затяжний кашель;

Збільшення лімфовузлів (поява різних утворень на тілі);

Слабкість в м'язах і біль;

Поява висипки;

Зміна різних шкірних елементів (родимки, родимі плями).



Вакцинація – найкращий спосіб протистояти вірусам

Як передаються віруси?

Віруси передаються від людини до людини різними способами: повітряно-крапельним, статевим, через кров. Іноді людина навіть не підозрює, що є вірусоносієм, оскільки вірус ніяк себе не проявляє і може не завдавати шкоди здоров'ю.

Як не підчепити вірус?

Запобігати поширенню вірусних інфекцій можна шляхом проведення своєчасної вакцинації. Для захисту від одних вірусів потрібно вакцинація всього кілька разів за все життя, але для постійно мутуючого вірусу грипу необхідна щорічна вакцинація, яку в цьому році зробити ще не пізно.

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