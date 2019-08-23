Чи можна стимулювати пологи касторкою

В останні тижні вагітності здається, що вона не закінчиться ніколи: живіт вже заважає нормально спати, у багатьох набрякають ноги.

Вагітність вважається доношеною, починаючи з повних 37 тижнів, тобто після цього дитина може народитися в будь-який момент. Коли чекати вже зовсім немає сил, виникає спокуса використовувати натуральні методи стимуляції пологів – від вправ і сексу до шампанського і касторки.

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Насправді не доведена ефективність жодного з цих способів, а варіанти, коли перейми все ж починалися відразу після сексу, пробіжки або чаю з малиною, швидше за все, є збігами – чим більше проходить часу, тим менше залишається чекати.



Касторка не допоможе стимулювати вагітність

Але якщо деякі способи нешкідливі й допомагають відволіктися від очікування і розслабитися, то такі, як прийом касторової олії або сухофруктів у великих кількостях, можуть завдати шкоди, пише Mama Natural

По суті, це проносні засоби, які викликають бурхливу реакцію кишківника; за даними досліджень, цей метод стимуляції пологів безпечний, але неефективний.

Але деякі гінекологи вважають, що застосування проносних може закінчитися надмірним збудженням мускулатури матки й відшаруванням плаценти. Навіть якщо цього не відбудеться, діарею навряд чи можна назвати комфортним станом.

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