Чи можна робити кілька вакцин одночасно

Імунна система немовлят і дітей щодня стикається з мільйонами антигенів в навколишньому середовищі. У порівнянні з цією кількістю, вакцини складають крихітну частку.

Те, що можна робити кілька вакцин одночасно, підтверджується даними досліджень і зображується в рекомендаціях і нормативних документах різних країн, розповіла імунолог Антоніна Чернецька.

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Американська академія педіатрії (ACIP) і Центр з контролю над захворюваннями (CDC) рекомендують вводити всі належні за віком вакцини за один прийом, якщо на момент відвідування немає протипоказань до вакцинації. Та не існує верхньої межі для кількості вакцин, які можна вводити протягом одного візиту.

Вакцина не перевантажує імунітет. Віруси у вакцинах настільки ослаблені, що не можуть вплинути на імунітет. Навіть якщо одночасно ввести вакцини проти 10 інфекційних захворювань, задіється лише 0,1% імунної системи.

Наші українські документи також прямо говорять, що можна вводити кілька вакцин в один день можна.



Можна робити кілька вакцин одночасно \ unsplash.com

Тому, якщо ви прийшли на прийом і у вас або у вашої дитини немає протипоказань до вакцинації, то немає підстав відмовляти вам у введенні більш ніж однієї вакцини за один раз.

Основними перевагами введення відразу декількох вакцин є скорочення числа відвідувань поліклініки, що заощаджує час і гроші, і зростання ймовірності того, що дітям будуть зроблені рекомендовані щеплення з дотриманням графіка.

Таблиця поєднання вакцин: скільки вакцин можна вводити одночасно та які



Таблиця поєднання вакцин / Витяг з наказу МОЗ України №551

Мінімальний інтервал між дозами однієї й тієї самої вакцини – 1 місяць.

Винятки до введення кількох вакцин одночасно

1. Для пацієнтів з мастоцитозом є рекомендація вводити вакцини по одній за раз.

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2. Людям з анатомічною або функціональною аспленією і / або ВІЛ-інфекцією не можна одночасно вводити Menactra і Prevnar 13, оскільки це знижує ефективність вакцинації від пневмокока. Таким людям рекомендовано спочатку робити Prevnar 13, а через місяць – Menactra. Причому на Menveo (аналогічна Менактре, але трохи інша вакцина від менінгокока) це не поширюється.

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3. Вакцини Prevnar 13 і Pnevmovax 23 не повинні вводитися одночасно. Оптимально робити Prevnar як першу дозу, а Pnevmovax не раніше, ніж через 8 тижнів після, оптимально – через 12 міс.

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