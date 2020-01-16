Чи можна їсти перед здачею аналізів: пояснення Супрун

Здача аналізів включає незмінний етап — обов'язкове утримання від іжі напередодні. Принаймні, в цьому переконані багато людей. Втім, не усі аналізи вимагають голодування.

Уляна Супрун зазначила, що вона б дійсно хотіла зруйнувати цей міф і сказати, що можна їсти перед усіма аналізами. Але інколи цього робити дійсно не слід.

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Передусім, перед здачею аналізів потрібно проконсультуватися з вашим лікарем. Він розповість, чи варто утриматися від їжі, прийому добавок або ліків, адже в багатьох випадках вони можуть впливати на результати аналізів. Але не у всіх.

Чому так відбувається

Коли ми їмо або вживаємо алкоголь, в крові змінюється рівень глюкози, деяких мінералів, вітамінів, переносників жирів (ліпопротеїнів) і деяких ферментів.

Визначення рівнів цих речовин має вирішальне значення для діагностування цукрового діабету, підвищеного рівня холестерину, анемії та хвороб печінки.

Не можна їсти перед здачею таких аналізів

Рівень глюкози в крові. Після прийому їжі рівень глюкози зросте. Альтернативний тест на рівень глюкози, який не вимагає голодування — це аналіз на речовину глікозильований гемоглобін (А1с). Він відображає середній рівень цукру в крові за останні три місяці.

Рівень сироваткового заліза (незв'язаного). Це один із додаткових тестів у діагностиці браку чи надлишку заліза в організмі.

Залізо швидко всмоктується в кров. Якщо ми поїмо перед аналізами, вони покажуть завищений результат. Прийом добавок із залізом варто припинити за добу до здачі крові.



Іноді перед здачею аналізів слід відмовитися і від ліків та добавок/Фото:Pixabay

Рівень холестерину (тригліцеридів, ліпопротеїнів високої, низької та дуже низької щільності). Після їжі спожиті жири перерозподіляються в організмі, тому аналіз покаже завищений результат. Також перед аналізами рівня холестерину не можна добу пити алкоголь.

Голодування та утримання від алкоголю необхідні в разі дослідження маркерів роботи печінки та нирок.

Аналіз на вітамін В12 визначає, скільки вітаміну в крові. Деякі ліки також можуть спотворювати результат, тому варто обговорити з лікарем підготовку до тесту, якщо ви приймаєте ліки.

Уляна Супрун “ Кава, алкоголь, куріння, ліки, БАДи, гормональні препарати, жувальна гумка і тренування перед здачею крові спотворюють результати. Почекайте, а в разі ліків запитайте у лікаря, що робити ”.

В решті випадків — можна спокійно снідати і не морити себе голодом перед здачею аналізів.



Від жирної їжі слід утриматися навіть перед аналізами, які не вимагають голодування/Фото:Unsplash

Можна їсти перед здачею таких аналізів

Формула крові та рівень гемоглобіну. Спожите залізо не стане одразу гемоглобіном.

Аналізи інфекційних хвороб та генетичні тести.

Рівень глікованого гемоглобіну (додатковий маркер цукрового діабету).

Рівень тих чи інших гормонів у крові.

У споживанні жирної їжі варто таки обмежити себе за 24 години до здачі аналізів — бургер чи смажену картопельку краще відкласти на обід після відвідування лабораторії.

Високий рівень ліпідів у крові, який може виникнути через жирну їжу, впливає на прозорість сироватки. Це може вплинути на точність результатів лабораторних досліджень.