Чи можна заразитися коронавірусом через відкрите вікно вдома: поради Супрун
Ризику захворіти на коронавірус шляхом провітрювання приміщення немає, натомість у "задушливій" кімнаті можливість заразитися вірусом, бактеріями чи грибком зростає.
Про це написала ексголова МОЗ Уляна Супрун.
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Здебільшого коронавірус передається через контакт з краплями, що утворюються в процесі дихання, кашляння чи чхання від інфікованої людини. Відтак COVID-19 не залетить у відчинене вікно.
Наразі науковці вивчають те, як довго вірус може затримуватися в повітрі, як на нього можуть впливати температура чи вологість, чи може теоретично людина його вдихнути. Якщо просто відчинити вікно для провітрювання – ймовірності заразитися коронавірусом немає.
За словами Супрун, у непровітрюваній кімнаті частинки бруду та пилу довше зависають у повітрі, тому можуть бути додатковими подразниками та носіями бактерій і вірусів.
Особливо задушлива кімната небезпечна для немовлят, в яких важке, сухе повітря може викликати симптоми, схожі на застуду — нежить, чхання та кашель. Провітрюйте якомога частіше, здійснюйте вологе прибирання, очищуйте поверхні за допомогою мийних засобів або ж дезінфекторів,
– наголосила ексголова МОЗ.
Супрун наголошує, що варто іноді виходити на прогулянку, щоби подихати свіжим повітрям.
"Краще рано вранці чи пізно ввечері, коли менше людей та простіше тримати дистанцію. Прогулянки корисні і для легенів, і для м’язів, і для розхитаних карантином нервів", – додала ексміністерка охорони здоров'я.
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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