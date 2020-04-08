24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Чи можна заразитися коронавірусом через відкрите вікно вдома: поради Супрун

-

Ризику захворіти на коронавірус шляхом провітрювання приміщення немає, натомість у "задушливій" кімнаті можливість заразитися вірусом, бактеріями чи грибком зростає.

Про це написала ексголова МОЗ Уляна Супрун. 

Читайте також Скільки часу та на яких поверхнях зберігається коронавірус Covid-19: інфографіка

Здебільшого коронавірус передається через контакт з краплями, що утворюються в процесі дихання, кашляння чи чхання від інфікованої людини. Відтак COVID-19 не залетить у відчинене вікно.

Наразі науковці вивчають те, як довго вірус може затримуватися в повітрі, як на нього можуть впливати температура чи вологість, чи може теоретично людина його вдихнути. Якщо просто відчинити вікно для провітрювання – ймовірності заразитися коронавірусом немає

За словами Супрун, у непровітрюваній кімнаті частинки бруду та пилу довше зависають у повітрі, тому можуть бути додатковими подразниками та носіями бактерій і вірусів.

Особливо задушлива кімната небезпечна для немовлят, в яких важке, сухе повітря може викликати симптоми, схожі на застуду — нежить, чхання та кашель. Провітрюйте якомога частіше, здійснюйте вологе прибирання, очищуйте поверхні за допомогою мийних засобів або ж дезінфекторів,
– наголосила ексголова МОЗ. 

Супрун наголошує, що варто іноді виходити на прогулянку, щоби подихати свіжим повітрям.

"Краще рано вранці чи пізно ввечері, коли менше людей та простіше тримати дистанцію. Прогулянки корисні і для легенів, і для м’язів, і для розхитаних карантином нервів", – додала ексміністерка охорони здоров'я.

Коронавірус Симптоми

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Уляна Супрун Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здоров'я Здорове життя
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
7 квітня 15:15 Що їсти, щоб бути здоровим: головне про харчування
Анастасія Лукашевська
7 квітня 13:46 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
5 квітня 13:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза
5 квітня 06:40 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
3 квітня 18:59 Плаквеніл проти коронавірусу: препарат, яким лікуватимуть українців
Анастасія Кушпіт

Новини
Більше новин