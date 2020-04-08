Чи можна заразитися коронавірусом через відкрите вікно вдома: поради Супрун

Про це написала ексголова МОЗ Уляна Супрун.

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Здебільшого коронавірус передається через контакт з краплями, що утворюються в процесі дихання, кашляння чи чхання від інфікованої людини. Відтак COVID-19 не залетить у відчинене вікно.

Наразі науковці вивчають те, як довго вірус може затримуватися в повітрі, як на нього можуть впливати температура чи вологість, чи може теоретично людина його вдихнути. Якщо просто відчинити вікно для провітрювання – ймовірності заразитися коронавірусом немає.

За словами Супрун, у непровітрюваній кімнаті частинки бруду та пилу довше зависають у повітрі, тому можуть бути додатковими подразниками та носіями бактерій і вірусів.

Особливо задушлива кімната небезпечна для немовлят, в яких важке, сухе повітря може викликати симптоми, схожі на застуду — нежить, чхання та кашель. Провітрюйте якомога частіше, здійснюйте вологе прибирання, очищуйте поверхні за допомогою мийних засобів або ж дезінфекторів,

– наголосила ексголова МОЗ.

Супрун наголошує, що варто іноді виходити на прогулянку, щоби подихати свіжим повітрям.

"Краще рано вранці чи пізно ввечері, коли менше людей та простіше тримати дистанцію. Прогулянки корисні і для легенів, і для м’язів, і для розхитаних карантином нервів", – додала ексміністерка охорони здоров'я.

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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