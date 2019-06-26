Чи можна займатися сексом під час місячних: відповідь гінеколога

9984 Читать новость на русском
Секс під час менструації
Секс під час менструації / loverme.ru

Займатися чи не займатися сексом під час жіночої менструації залежить від сексуальної активності пари, психологічної сумісності партнерів та відсутності або наявності упереджень.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Кравець Уляна Євгенівна.

Читайте також: Секс після пологів: як налагодити інтимне життя

Жінки поділяються на 2 групи: ті, які ніколи не займатимуться сексом під час менструації, та ті, яким це подобається. Для одних жінок це час, коли вона не може постати перед партнером в такому вигляді, їй дискомфортно навіть думати про це. А інші (ті, що належать до другої групи) – просто шаленіють від заняття любов’ю в ці дні, справа в слизькості і чутливості.

via GIPHY

 
Лікар акушер-гінеколог Кравець Уляна
“Так буває, що пара любить секс під час менструації, бо не потрібно використовувати додаткову змазку; жінці в цей час приємніше; деякі займаються в цей час сексом, щоб зняти тянучі болі(все індивідуально). Жінки, за їх словами, можуть в цей час більше морально розслабитися, бо не думають про ймовірну можливість завагітніти. Хоча це не зовсім так. Якщо ви все ж наважились, то при місячних важливо приділяти особливу увагу особистій гігієні перед статевим актом, адже виділення – це живильне середовище для різноманітних бактерій”

У ці дні шийка матки відкрита, і є ризик потрапляння мікроорганізмів в порожнину матки. Секс під час місячних може бути причиною запалення жіночих статевих органів. Сперматозоїди, при наявності у партнера інфекцій, можуть переносити патогенні мікроорганізми в порожнину матки, сприяючи розвитку запалення. 

Секс під час менструації
Секс під час менструації мають хотіти обидва партнери 

Основні правила сексу під час менструації: цього мають хотіти обоє партнерів. Коханці повинні бути обстежені на інфекції, що передаються статевим шляхом, і це не лише сифіліс, гонорею, трихомоніаз. До них належать хламідіоз, мікоплазмоз, уреаплазмоз, тощо.

 
Лікар акушер-гінеколог Кравець Уляна
“Тому, перш ніж наважитися на секс з новим партнером, не лише під час менструації, а взагалі, не перестаю наголошувати: підіть самі до гінеколога, відправте партнера на здачу аналізів методом ПЛР на вище перелічені інфекції. А коли отримаєте результати про те, що в обох не виявлено – насолоджуйтесь життям сповна”.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Варення з вишні: рецепти на зиму – з та без кісточок, з шоколадом та лимоном
сьогодні
9442
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Жіноче здоров’я Секс
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нашестя комарів: як вберегти тіло від кровопивць
25 червня 18:00 Нашестя комарів: як вберегти тіло від кровопивць
Юлія Девда 874
Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
25 червня 08:47 Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
Олександр Бевза 6246
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
24 червня 10:42 Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
Вікторія Кутьїна 13640
Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
23 червня 20:44 Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
2675
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
23 червня 10:55 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза 9090
Новини
Більше новин
Залиште відгук