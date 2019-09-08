Чи можна займатися сексом при онкозахворюваннях

Секс і важкі захворювання – це тема, про яку говорити соромно, а даремно. Часто ними хворіють молоді люди, які ведуть повноцінне життя. Тому важливо розібратись чи є протипоказання.

Найкраще обговорити будь-які питання про секс і хімієтерапію зі своїм лікарем. Але, в цілому, звичайно можна займатися сексом, проходячи курси хімієтерапія, якщо ви хочете і можете, розповіла лікар-онколог Тетяна Скрипець.

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Які чинники варто врахувати?

Вид онкологічного захворювання. Якщо діагноз в області онкогінекології, звичайно треба бути дуже обережними. Ніякої самодіяльності, просто поговоріть з лікарем. Наприклад, коли після хірургічного лікування можна відновити статеве життя або коли варто утриматися.

Це помилкова думка, що пацієнт з онкологічним захворюванням не має права на повноцінне життя.

Вид хімієтерапії. Певні препарати та курси хімієтерапії можуть привести до змін в слизовій оболонці піхви, що може збільшити ймовірність її ушкодження. А якщо ще й низькі лейкоцити після хімієтерапії, то це прямий шлях до інфекції. Теж саме стосується і зниження рівня тромбоцитів (можливий ризик кровотеч). Проговоріть цей нюанс з лікарем, як часто необхідно контролювати певні показники крові, щоб захистити себе.

Можливість завагітніти під час терапії. Вагітніти під час хімієтерапії – не рекомендується. Це стосується як і жінок, так і чоловіків, які отримують хімієтерапію. Багато хто вважає, що під час менструації завагітніти не можна. Але це не так.

Тому згадуємо всю інформацію про методи контрацепції.

Чи є бажання займатися сексом? Побічні ефекти хімієтерапії, включаючи вплив на гормональний фон, можуть знизити лібідо. Якщо немає бажання, пам'ятайте, що в інтимних відносинах є щось більше, ніж секс.

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