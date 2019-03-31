Чи можна займатися сексом у воді
Секс – не є найголовнішим чинником у стосунках, проте він є дуже важливим. Саме тому постійні партнери намагаються урізноманітними цю сферу. Проте деякі сексуальні експерименти можуть принести шкоду та небажані наслідки. Це й стосується сексу у воді.
Уролог Дар’я Чернишова розповіла, чи безпечно займатися сексом у воді.
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Кожний статевий акт – це підвищення ризику розвитку циститу у жінки. Секс у воді, яка наповнена мікроорганізмами (басейни і озера містять кишкову паличку) – це просто значно більший шанс отримати цистит.
Це запалення слизової оболонки сечового міхура. Збудниками циститу найчастіше є — кишкова паличка, стафілококи та стрептококи. Здебільшого на цистит хворіють жінки.Часто до розвитку гострого або хронічного циститу призводить анатомо-фізіологічна будова сечостатевої системи. Як правило, частота захворювання циститом у жінок зростає з початком статевого життя.
Лікар не рекомендує займатися сексом у воді людям з рецидивуючими циститами.
Секс у воді не оберігає від вагітності, адже вода не змиває все сперматозоїди і не захищає від отримання інфекцій, що передаються статевим шляхом. Тому не варто забувати про захист.
Вода змиває природну змазку, а це призводить до відносної сухості піхви і додаткового травмування ніжних слизових оболонок інтимної зони.
А якщо вода ще й солона – то про приємні відчуття без гелю-змазки на основі силікону можна забути. Крім того, всі ці мікротріщини – це прямий шлях для інфекцій.
Чи можна займатися сексом у воді
Тому такі експерименти підходять тільки постійним партнерам, які використовують гормональні контрацептиви або спіралі або в же не проти вагітності. Загалом уролог застерігає від сексу у воді.
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