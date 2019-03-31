Секс – не є найголовнішим чинником у стосунках, проте він є дуже важливим. Саме тому постійні партнери намагаються урізноманітними цю сферу. Проте деякі сексуальні експерименти можуть принести шкоду та небажані наслідки. Це й стосується сексу у воді.

Уролог Дар’я Чернишова розповіла, чи безпечно займатися сексом у воді.

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Кожний статевий акт – це підвищення ризику розвитку циститу у жінки. Секс у воді, яка наповнена мікроорганізмами (басейни і озера містять кишкову паличку) – це просто значно більший шанс отримати цистит.

Цистит – що це? Це запалення слизової оболонки сечового міхура. Збудниками циститу найчастіше є — кишкова паличка, стафілококи та стрептококи. Здебільшого на цистит хворіють жінки.Часто до розвитку гострого або хронічного циститу призводить анатомо-фізіологічна будова сечостатевої системи. Як правило, частота захворювання циститом у жінок зростає з початком статевого життя.

Лікар не рекомендує займатися сексом у воді людям з рецидивуючими циститами.

Секс у воді не оберігає від вагітності, адже вода не змиває все сперматозоїди і не захищає від отримання інфекцій, що передаються статевим шляхом. Тому не варто забувати про захист.

Уролог Дар’я Чернишова “Хто як уявляє собі використання презерватива під водою? Попри те, що це дуже "слизько", так ще й не надто надійно. Все тому, що хлорка, всякі мийні засоби і масла (від засмаги, наприклад) можуть руйнувати матеріал презервативу”.

Вода змиває природну змазку, а це призводить до відносної сухості піхви і додаткового травмування ніжних слизових оболонок інтимної зони.

А якщо вода ще й солона – то про приємні відчуття без гелю-змазки на основі силікону можна забути. Крім того, всі ці мікротріщини – це прямий шлях для інфекцій.



Чи можна займатися сексом у воді

Тому такі експерименти підходять тільки постійним партнерам, які використовують гормональні контрацептиви або спіралі або в же не проти вагітності. Загалом уролог застерігає від сексу у воді.

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