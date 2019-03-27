Чи можуть очні краплі врятувати зір

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Чи можуть очні краплі врятувати зір
Чи можуть очні краплі врятувати зір / miifotos.com

Більшість людей мають проблеми з зором. Комусь очні хвороби передалися у спадок, хтось сам винен у погіршенні зору, перевтомі очей та ігноруванні перших симптомів хвороби.

Попри те, що медицина швидко розвивається, люди досі продовжують вірити у міфи. Один з них – за допомогою очних крапель можна врятувати зір, якщо він почав падати, пише Opticlub.

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Насправді ж, очні краплі можуть бути корисні у тому випадку, якщо погіршення зору тимчасове. Тобто, якщо ваші очі перевтомилися чи є спазм очних м’язів, то краплі можуть допомогти.

А от повернути зір може лише лазерна корекція.

Тимчасовий ефект і підтримання стан очей на наявному рівні дадуть спеціальні процедури. Такі курси потрібно проходити з певною періодичністю.

Якщо ж ви помітили, що зір почав падати, то варто носити засоби корекції – окуляри чи лінзи. Але для цього потрібно звернутися до офтальмолога, який перевірить гостроту зору, рефракцію ока, виміряє внутрішньоочний тиск, тощо. На основі цього спеціаліст буде рекомендувати вам носити окуляри чи лінзи чи не носити.

via GIPHY

Якщо ж ви будете ігнорувати симптоми погіршення зору, то ситуація може погіршитися. Очі намагатимуться компенсувати вади зору перенапруженням очних м'язів. Це може призвести до їх ослаблення та прискореним розвитком наявної патології.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Здоров’я очей
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