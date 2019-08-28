Чи насправді шкідлива оброблена картопля: пояснення Супрун

Більшість переконані, що картопля, яка оброблена спеціальними речовинами – пестицидами – шкідлива. То чи варто боятися "хімії"?

В.о міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначає, що вбивати колорадів — корисно для картоплі.

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Це необхідно для того, щоб врожай картоплі не був зіпсутим.

Уляна Супрун зазначає: в картоплі, якщо бульби не обробили фунгіцидом, вміст інших пестицидів досить малий — засоби захисту наносять на ботвиння (гичку).

Фунгіциди – що це? Це препарати, що застосовуються у боротьбі з хворобами рослин для знищення або пригнічення росту грибів та їхніх спор.

Уляна Супрун “Головна загроза пестицидів не для кінцевого споживача. Вони діють передусім на людину, що їх розпилює, а також можуть потрапляти в середовище і руйнувати біорізноманіття”.

Під час оброблення врожаю пестицидами варто подбати про засоби індивідуального захисту (респіратор, закритий одяг, рукавиці). Не варто перевищувати вказану дозу засобі. Також не купуйте засоби на чорному ринку.



При обробленні врожаю одягайте респіратор, закритий одяг, рукавиці

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