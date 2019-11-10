Чи передбачає дежавю майбутнє – експеримент

Для багатьох людей стан дежавю – легке, дещо моторошне відчуття того, що це вже відбувалось з ними. Деякі люди також вважають, що такий стан дозволяє передбачити, що в реальному часі відбудеться вже через хвилину. Команда американських вчених взялася пояснити такий феномен.

Про дослідження пише Scince Daily та наводить результати таких станів в лабораторних умовах.

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Теорія передбачення

Енн Клири з Університету штату Колорадо презентувала науковій спільноті теорію, яка розкриває причини не лише відчуття повторення події, тобто дежавю, але й "здібності" передбачувати найближче майбутнє.

Попередні дослідження свідчать, що у людей, які відчувають дежавю, бувають "видіння" про те, що має відбутися в найближчому часі.

На жаль, в лабораторії вони ніколи не проявляються, зазначає дослідниця.

Можливо, виною такому явищу є когнітивна ілюзія, припустила Енн.

Для того, аби перевірити гіпотезу, вчені залучили до експерименту добровольців і попросили їх спостерігати за віртуальною сценою на моніторі. Картинка рухалася вправо чи вліво, а учасники повинні були сказати, чи відповідає це їхніми передбаченнями.

В наступному експерименті потрібно було оцінити, наскільки відповідна віртуальна сцена здається їм знайомою.

Підсумувавши результати, вчені виявили, що передбачення в стані дежавю сильно корелювалося "після відчуттям" – люди повідомляли, що знають куди буде рухатися картинка, вже після її руху.

Знати наперед куди буде рухатися картинка він ніяк не міг, адже рухи здійснювалися випадковим чином.

Когнітивна ілюзія

Відчуття дежавю було особливо сильним в тих випадках, коли учасники оцінювали сцену як дуже знайому. Але так само як і з передбаченням, це відчуття ніяк не було пов'язаним з реальністю.

Інакше кажучи, дежавю діяло не лише на сприйняття майбутнього, а й ретроспективно змінювало оцінку майбутнього.

Якщо сцена здається знайомою, це може змусити наш мозок думати, що саме такий перебіг подій й повинен був відбутися.

Через те, що сцена сприймається такою знайомою, з'являється відчуття, що ви знали наперед, що має відбутися, навіть якщо це не так, – пояснила дослідниця.

А відтак пояснення одне, дежавю – частина великої когнітивної ілюзії.