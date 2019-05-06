Чи потрібно пити додатково кальцій, магній та цинк: пояснює Супрун

Досить поширено сьогодні вживати додаткові вітаміни, до прикладу, мінеральні добавки з магнієм, цинком та кальцієм.

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розповіла, чим небезпечні ці добавки і як їх краще вживати.

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Добавки з кальцієм

Кальцій корисний не лише для здоров’я кісток. Він є сигнальною молекулою в середині клітини, кофактором багатьох ферментів. Рівень кальцію в крові має бути сталим.

Добова доза кальцію – 1 грам кальцію.

Щодо безпечності добавок з кальцієм, то Супрун радить вживати цитрат кальцію, і пити його в кілька прийомів упродовж дня дозами не більше за 600 мг.

Уляна Супрун “Добавки кальцію взаємодіють з іншими ліками, в тому числі з антибіотиками, бісфосфатами та ліками проти гіпертензії. Крім цього, кальцій погіршує засвоєння добавок магнію, цинку і заліза”.

Ці добавки не врятують від ламкості нігтів та волосся. Брак кальцію в організмі проявляється як втрата кальцію. А в крові його рівень постійний, а тому він не може вплинути на ні на шкіру, ні на волосся чи нігті.

Ламкість нігтів разом з потрісканими губами, задишкою, швидкою втомлюваністю свідчить про анемію або ж недостатню активність щитоподібної залози.

У яких продуктах міститься магній: у молочній сироватці, молоці та молочнокислих продуктах, сирі типу пармезан, моцарела та сулугуні, білокачанній, цвітній та пекінській капусті.

Добавки з магнієм

Магній є кофактором майже 80% ферментів в нашому тілі. Він потрібен для утворення нейромедіаторів. Дефіцит цього мікроелемента пов’язують із серцево-судинними хворобами, діабетом, остеопорозом, гіпертензією, та неврологічними порушеннями.

Добова доза магнію – 3,6 мг/кг.

Більшість добавок містить більшу дозу. Але магній має обмеження у засвоєнні.

Лікар Уляна Супрун “Магній поглинається в кишківнику пасивним та активним перенесенням. Активне означає, що є білок, який як перевізник, тягне іон магнію із кишківника в кров. Це важливий момент, адже в такому разі саме кількість переносників буде обмежувати здатність тіла засвоїти магній. Магній, кальцій та цинк мають спільний переносник в кишківнику — що їх більше в організмі, то сильніша конкуренція і гірше поглинання”.

Пити магній потрібно невеликими дозами, але окремо від цинку та кальцію. Добавки з магнієм потрібно поєднувати із білковою та жирною їжею, сухарями і коренеплодами. Вони сприяють поглинанню магнію. А висівки, гриби, шпинат, горіхи і високі дози інших мінералів будуть перешкоджати засвоєнню магнію з добавок.

У яких продуктах міститься магній: в усіх зелених овочах, зелені та крупах.

Добавки з цинком

Цей мікроелемент потрібен для роботи імунної системи, регуляції активності генів, загоєння ран та роботи мозку.

Добавки цинку корисні при лікуванні тривалої діареї в дітей і її запобіганні, та рекомендовані при кишкових інфекціях. Достатнє споживання цинку може сповільнити пов’язані із віком хронічні хвороби, остеоартрит, остеопороз та дегенерацію сітківки ока.

Добавки цинку контроль рівню глюкози та баланс жирів у хворих на діабет. Цинк потрібний для утворення сперми, його також можуть прописати людям з ВІЛ.

Уляна Супрун “Нестача цинку може проявлятися у випадінні волосся, дистрофії нігтів (сильному спотворенні), еректильній дисфункції, відставанні розвитку в дітей, частих застудах. Цинку найчастіше браку людям із алкоголізмом, порушенням засвоєння нутрієнтів (при хворобі Крона та целіакії наприклад), а також майбутнім і годуючим матерям та веганам”.

Добова доза цинку – від 5 до 12 мг/добу.

Безпечна доза – до 40 мг за 2 – 5 прийомів.

Якщо ж у людини буде хронічне передозування цинку, то воно може спричинити нудоту, судоми, діарею, послаблення імунітету, порушення рівня ліпопротеїнів крові та анемії

При передозуванні (понад 100 мг на добу) у чоловіків збільшується у 2,3 раза ризик простати. Вагітним та мамам, які годують, потрібно проконсультуватися з лікарем. Також добавки цинку погіршують засвоєння низки антибіотиків та міді.

У яких продуктах міститься цинк: в м’ясі, морепродуктах, бобових, гарбузовому та конопляному насінні, какао та горіхах. Цинк в бобових та горіхах має низьку біодоступність, тому їх краще замочувати перед приготуванням чи споживанням.

На питання пити чи не пити мінеральні добавки може відповісти лише лікар.

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