Чи потрібно пітніти, щоб швидше вилікувати застуду

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Чи може піт вилікувати застуду
Чи може піт вилікувати застуду / unsplash.com

Якщо ви застудилися, то можете робити все, що завгодно і вкрай малоймовірно, що хоч щось з цього якось вплине на швидкість одужання, тому додавати собі зайвий стрес високою температурою, досить безглуздо.

Піт допомагає тілу охолонути і коли виступає на тілі – спадає жар. Але висока температура потрібна для того, щоб мобілізувати імунну систему, тому, якщо вона нижче 38,5 градусів, краще дати організму шанс поборотися з нею самому.

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Піт – це скоріше сигнал того, що ви одужуєте, але не рушійна сила цього процесу. У нас може бути багато пояснень того, чому потрібно або не потрібно пітніти, але експерименти показують, що ніякі ліки та "народні методи" не можуть прискорити одужання при ГРВІ.

Застуду найкраще лікувати відпочинком
Застуду найкраще лікувати відпочинком

Втім, масштабних наукових досліджень про взаємозв'язок пітніння і швидкості одужання, судячи з усього, не проводилося. 

Існує також міф, що при початкових симптомах застуди допоможе похід в лазню. Австрійські вчені перевірили це припущення і протягом шести місяців спостерігали за групою з 50 чоловіків: половина регулярно ходила в сауну, половина – ні.

Серед тих, хто парився, випадків застуди було трішки менше, ніж у контрольній групі, але, як відзначають вчені, висновки робити рано і потрібні подальші дослідження.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Народна медицина Грип в Україні
Джерело: Здоров'я 24
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