Чи потрібно вагітним робити щеплення від грипу

Вагітні жінки більш сприйнятливі до вірусу грипу, ніж інші. Зміни з боку імунної системи роблять жінку більш вразливою до інфекцій.

Зміни розміщення таких органів, як серце та легені в період вагітності збільшують ризик розвитку ускладнень та відсоток госпіталізації, зазначають лікарі.

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Грип, перенесений матір’ю в першому триместрі, несе загрозу для плода.

Вакцина допоможе захистити новонародженого протягом перших місяців життя внаслідок маминих антитіл.



Мамині антитіла подбають про організм дитини

Чи можна робити щеплення в період грудного вигодовування?

Так! Мами, які вигодовують грудьми, повинні отримати щеплення, щоб захистити від грипу не лише себе, але і малюка. Особливо це важливо для дітей до 6 місяців, які не можуть бути щеплені.

CDC та WHO рекомендують вакцинацію від грипу в будь-якому триместрі вагітності та в період грудного вигодовування.

Вакцинація – найкращий захист від грипу, переконують лікарі.

Які ще щеплення варто зробити вагітним розповідала Уляна Супрун.