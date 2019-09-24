Чи потрібно вагітним робити щеплення від грипу
Вагітні жінки більш сприйнятливі до вірусу грипу, ніж інші. Зміни з боку імунної системи роблять жінку більш вразливою до інфекцій.
Зміни розміщення таких органів, як серце та легені в період вагітності збільшують ризик розвитку ускладнень та відсоток госпіталізації, зазначають лікарі.
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Грип, перенесений матір’ю в першому триместрі, несе загрозу для плода.
Вакцина допоможе захистити новонародженого протягом перших місяців життя внаслідок маминих антитіл.
Мамині антитіла подбають про організм дитини
Чи можна робити щеплення в період грудного вигодовування?
Так! Мами, які вигодовують грудьми, повинні отримати щеплення, щоб захистити від грипу не лише себе, але і малюка. Особливо це важливо для дітей до 6 місяців, які не можуть бути щеплені.
CDC та WHO рекомендують вакцинацію від грипу в будь-якому триместрі вагітності та в період грудного вигодовування.
Вакцинація – найкращий захист від грипу, переконують лікарі.
Які ще щеплення варто зробити вагітним розповідала Уляна Супрун.
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