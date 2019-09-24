Чи потрібно вагітним робити щеплення від грипу

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Вакцинація вагітних
Вакцинація вагітних / imunizzare.com.br

Вагітні жінки більш сприйнятливі до вірусу грипу, ніж інші. Зміни з боку імунної системи роблять жінку більш вразливою до інфекцій.

Зміни розміщення таких органів, як серце та легені в період вагітності збільшують ризик розвитку ускладнень та відсоток госпіталізації, зазначають лікарі. 

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Грип, перенесений матір’ю в першому триместрі, несе загрозу для плода.

Вакцина допоможе захистити новонародженого протягом перших місяців життя внаслідок маминих антитіл.


Мамині антитіла подбають про організм дитини

Чи можна робити щеплення в період грудного вигодовування?

Так! Мами, які вигодовують грудьми, повинні отримати щеплення, щоб захистити від грипу не лише себе, але і малюка. Особливо це важливо для дітей до 6 місяців, які не можуть бути щеплені.

CDC та WHO рекомендують вакцинацію від грипу в будь-якому триместрі вагітності та в період грудного вигодовування.

Вакцинація – найкращий захист від грипу, переконують лікарі. 

Які ще щеплення варто зробити вагітним розповідала Уляна Супрун.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Вакцинація Вагітність і пологи
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