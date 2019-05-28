Чи щасливі жінки без чоловіків та дітей

Пол Долан, британський психолог-біхевіорист, професор Лондонської школи економіки, стверджує, що рівень щастя сучасних жінок не залежить від наявності чоловіка та дітей. Проте, чи все насправді так просто?

Більше того, за статистикою, жінки в шлюбі й материнстві помирають раніше за самотніх, – наводить слова Долана The Guardian.

Читайте також: Як довго триває оргазм жінки

Якщо ви чоловік – вам потрібно одружитися. Якщо ви жінка – не переймайтеся, що вчасно не вийшли заміж,

– пояснює професор.

На його переконання, для чоловіків одруження корисне. Це концентрує їхню увагу, сприяє більшим заробіткам, мотивує займатися спортом, зменшує кількість авантюр і ризику.

У жінок часто навпаки – вони беруть на себе багато обов'язків, розриваючись між родиною, дітьми, роботою та власним "я". Це збільшує кількість стресу в їхньому житті, а тому скорочує його тривалість.

Коли я запитував жінок, чи щасливі вони в шлюбі, вони відповідали "так". Але коли з кімнати виходив їхній чоловік, то називали своє становище жалюгідним,

– додає Пол Долан.

Шлюб має свої переваги для обох сторін, зокрема це медична страховка, сталий спосіб життя, емоційна підтримка та інші можливості – стверджує професор. Однак життя і щастя без шлюбу теж існують.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.