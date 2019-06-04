Чи шкідливе безалкогольне пиво

Є думка, що безалкогольне пиво – це не пиво, а просто несолодка газована вода. Але це не так.

Безалкогольне пиво роблять так само, як і алкогольне, але з одним додатковим етапом, на якому з напою видаляють алкоголь.

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Алкоголь виділяють з готового продукту. Це відбувається за допомогою фізичних методів: вакуумної дистиляції, фільтрації, адсорбції, діалізу або зворотного осмосу. Вважається найкращим способом виготовлення безалкогольного пива – зі складу видаляють тільки алкоголь.



Безалкогольне пиво не шкодить здоров'ю

Пиво розбавляють. Для виробництва беруть більше сухої речовини, щоб отримати більш концентрований напій. В кінці суміш розбавляють дистильованою водою, щоб знизити кількість алкоголю менш як 0,05%. Через розведення смак пива стає менш насиченим.

Переривають бродіння сусла. Хімічний процес, при якому утворюється алкоголь, штучно переривають. Так пивовари можуть зменшити кількість спирту в кінцевому продукті. Іноді на виробництві використовують спеціальні дріжджі, які не переробляють вуглеводи в алкоголь. Переривання бродіння впливає на смак пива – в ньому залишаються цукор і крохмаль, через що напій стає солодкуватим.

Дізнатися, яким способом виробляють безалкогольне пиво, найпростіше на офіційному сайті виробника.

Безалкогольне пиво і його вплив на організм

У більшості досліджень всі негативні ефекти пива пов'язують з підвищеним надходженням в організм алкоголю. Саме алкоголь порушує функцію печінки, веде до алкоголізму, сприяє ожирінню і підвищує ризик деяких форм раку.

Однак, помірний прийом навіть алкогольного пива не шкодить здоров'ю, а в деяких випадках може бути навіть корисний. Помірний прийом – це 350 мл 5% пива в день для жінок і у 2 рази більше для чоловіків (Американські дієтичні рекомендації). За даними досліджень, такі дози знижують ризик серцево-судинних захворювань, зменшують шанс розвитку раку простати й кишківника, стимулюють імунітет і перешкоджають руйнуванню кісток.

Безалкогольне пиво і вагітність

При вагітності не можна пити алкоголь – він завдає шкоди плоду. Не існує якихось допустимих норм – навіть незначна кількість етилового спирту може нашкодити.

У безалкогольному пиві може міститися до 0,5% алкоголю. Тому вчені не рекомендують пити безалкогольне пиво вагітним і годуючим грудьми матерям.

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