Чи шкідливий перерваний статевий акт

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Перерваний статевий акт не шкодить
Перерваний статевий акт не шкодить / pixabay.com

Існують міфи, що перерваний статевий акт (ПСА) призводить до простатиту, імпотенції, до передчасної еякуляції, погіршує сперму. Але це не так.

Сучасний світ відповів на всі питання щодо ПСА ще в 1970 році, коли уролог Марі Кальдероне з Америки висунула теорію шкідливості ПСА для простати. Однак, Марі була чесним дослідником і не стала шахраювати, а чесно зізналася, що наукових даних на підтримку її теорії отримано не було, розповіла уролог Дарина Чернишова.

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Великий огляд безпеки ПСА був опублікований в 1995 році, де чітко визначено відсутність шкоди ПСА для психічного та фізичного здоров'я чоловіка.

Перерваний статевий акт не шкодить здоров'ю
Перерваний статевий акт не шкодить здоров'ю

Більше ніяких наукових даних немає. Нікому не вдалося довести, що еякуляція не в жінку – шкідлива, що "затримка еякуляції" призводить до простатиту, а "відкладання оргазму" – до імпотенції.

Не було з'ясовано жодного показника відносного ризику для розвитку якогось захворювання від ПСА. З урахуванням, що близько 30% населення землі так чи інакше вдається до цього способу, зробити вибірку і простежити розвиток захворювань у цих людей не важко, проте, нікому не вдалося визначити зв'язок ПСА з розвитком будь-якого конкретного захворювання.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Чоловіче здоров’я Секс
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