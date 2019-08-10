Чи шкідливий сухий шампунь для волосся

Особливість сухого шампуню полягає в тому, що він дозволяє довести до ладу волосся, без води. Це зручно тоді, коли пора бігти на роботу чи побачення, а часу обмаль.

Лікар-дерматолог Марина Вацик застерігає: сухий шампунь не позбавить від необхідності повноцінного миття голови.

Читайте також: Чи справді жінкам не можна підіймати важкі речі

Переваги сухого шампуню

допоможе освіжити зачіску в проміжках між повноцінним миттям голови;

робить волосся більш доглянутим;

довше зберігає колір фарбованого волосся, шляхом зменшення контактів з водою та ПАВами;

створює додатковий об’єм біля кореня та вбирає жир, підсушує волосся.

Склад сухого шампуню

Основа цього косметичного засобу – абсорбент, речовина, яка вбирає бруд та жир.

В правильних сухих шампунях роль абсорбентів відіграють натуральні мінеральні та рослинні компоненти:

біла глина

рисовий та кукурудзяний крохмаль

екстракт вівсу

какао порошок.

Якщо Ви помітили в складі шампуню тальк, то не варто його купувати. Все тому, що тальк гарно абсорбує бруд та жир, але при цьому може закупорити шкіру голови та спровокувати виникнення комедонів.

Комедон – що це? Це закупорений проток сальної залози шкірним салом (себумом) і ороговівшими лусочками епітелію. Комедони бувають відкриті і закриті. Закритий комедон не виходить назовні і просто пальпується під шкірою як горбок, відкритий комедон виходить назовні і шляхом окислення себума стає чорного кольору (чорні цятки)

В склад сухих шампунів також входять активні компоненти, які додатково доглядають за волоссям – ефірні олії, екстракти лікарських речовин, ві гліцерин, віт В, С, Е.



Основа сухого шампуню – абсорбент

Інколи сухі шампуні містять триклозан, він бореться з бактеріями, але разом з тим вбиває і корисну мікрофлору. Тому використовуйте шампунь з триклозаном, тільки в тих випадках, коли лікар сам призначив такий шампунь.

Як працює сухий шампунь

Сухий шампунь не містить мила та ПАВів. Він працює, не змиваючи, абсорбує з волосся жир та залишки стайлінгових засобів, пил та бруд.

Як часто можна користуватись сухим шампунем

Сухий шампунь не замінить повноцінне миття голови, тому його можна використовувати як додатковий догляд 1-2 рази в тиждень, коли нема іншої можливості.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.