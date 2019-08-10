Чи шкідливий сухий шампунь для волосся
Особливість сухого шампуню полягає в тому, що він дозволяє довести до ладу волосся, без води. Це зручно тоді, коли пора бігти на роботу чи побачення, а часу обмаль.
Лікар-дерматолог Марина Вацик застерігає: сухий шампунь не позбавить від необхідності повноцінного миття голови.
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Переваги сухого шампуню
- допоможе освіжити зачіску в проміжках між повноцінним миттям голови;
- робить волосся більш доглянутим;
- довше зберігає колір фарбованого волосся, шляхом зменшення контактів з водою та ПАВами;
- створює додатковий об’єм біля кореня та вбирає жир, підсушує волосся.
Склад сухого шампуню
Основа цього косметичного засобу – абсорбент, речовина, яка вбирає бруд та жир.
В правильних сухих шампунях роль абсорбентів відіграють натуральні мінеральні та рослинні компоненти:
- біла глина
- рисовий та кукурудзяний крохмаль
- екстракт вівсу
- какао порошок.
Якщо Ви помітили в складі шампуню тальк, то не варто його купувати. Все тому, що тальк гарно абсорбує бруд та жир, але при цьому може закупорити шкіру голови та спровокувати виникнення комедонів.
Це закупорений проток сальної залози шкірним салом (себумом) і ороговівшими лусочками епітелію. Комедони бувають відкриті і закриті. Закритий комедон не виходить назовні і просто пальпується під шкірою як горбок, відкритий комедон виходить назовні і шляхом окислення себума стає чорного кольору (чорні цятки)
В склад сухих шампунів також входять активні компоненти, які додатково доглядають за волоссям – ефірні олії, екстракти лікарських речовин, ві гліцерин, віт В, С, Е.
Основа сухого шампуню – абсорбент
Інколи сухі шампуні містять триклозан, він бореться з бактеріями, але разом з тим вбиває і корисну мікрофлору. Тому використовуйте шампунь з триклозаном, тільки в тих випадках, коли лікар сам призначив такий шампунь.
Як працює сухий шампунь
Сухий шампунь не містить мила та ПАВів. Він працює, не змиваючи, абсорбує з волосся жир та залишки стайлінгових засобів, пил та бруд.
Як часто можна користуватись сухим шампунем
Сухий шампунь не замінить повноцінне миття голови, тому його можна використовувати як додатковий догляд 1-2 рази в тиждень, коли нема іншої можливості.
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