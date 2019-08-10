Чи справді ми тупішаємо через використання GPS

Гіпокамп – відділ мозку, який за формою нагадує морського коника, він відповідає за орієнтацію в просторі. Кажуть, що він в нас атрофувався через використання гаджетів. Але це не так.

У ті давні часи, коли не було ні GPS, ні паперових карт, гіпокамп допомагав людині орієнтуватися на місцевості. Сьогодні ж багато хто з нас в буквальному і переносному сенсі слова губиться, не маючи можливості вибудувати новий маршрут з точки А до точки за допомогою смартфона. А вчені намагаються зрозуміти, як технічний прогрес позначається на пристрої нашого мозку.

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Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося, що пристрої з GPS можуть погіршувати нашу кмітливість (хоча ніяких об'єктивних доказів шкоди GPS для роботи нервової системи людини не виявили). Чому?

Відомо, що гіпокамп працює активніше, коли ми намагаємося орієнтуватися на місцевості самі, ніж коли ми використовуємо навігатори.

Найбільші за розміром гіпокамп – у лондонських таксистів, які в силу професії зобов'язані знати напам'ять розташування тисяч вулиць.

З цієї причини деякі експерти припускають, що відсутність "навігаційного навантаження" може призвести до ранньої дегенерації гіпокампу, погіршення когнітивних функцій і хвороби Альцгеймера.

Але нейробіолог Лондонського університетського коледжу Кейт Джеффрі переконаний: такі побоювання передчасні. І у нього два аргументи проти GPS-фобії.



GPS не шкодить мозку

1. Мозок людини, який втратив необхідність орієнтуватися на місцевості, не простоює, а перемикатися на вирішення інших завдань. Наприклад, на орієнтування серед інформації в інтернеті.

2. Щоб користуватися навігатором, ми все одно повинні вміти користуватися картою. У цьому сенсі функція "прокласти маршрут" в смартфон не привнесла революційних змін в сприйняття мозком реальності.

Тому можете користуватися GPS без побоювань.

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