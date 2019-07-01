Чи справді вода з лимоном вранці така чудодійна

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Користь води з лимоном
Користь води з лимоном / unsplash.com

Вода прискорює метаболізм і допомагає скинути вагу, але лимон тут ні до чого. Ніяких інших чудодійних властивостей у цього напою немає.

В інтернеті воду з лимоном розхвалюють як чарівний напій, але наука спростовує цю інформацію. 

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Міф 1. Вода з лимоном виводить токсини та бореться з кислотністю організму.

Насправді
З виведенням токсинів справляється печінку і навряд чи декілька склянок води з лимоном можуть їй сильно допомогти. У цьому напої немає ферментів, які могли б знешкодити токсини.

З кислотністю такі ж справи: організм вміє її самостійно нормалізувати. Як тільки кислотність відхиляється на кілька сотих відсотка, в крові тут же відбувається хімічна реакція, завдяки якій все приходить в норму. Лимон для цього не потрібен.

Вода з лимоном не виводить токсини
Вода з лимоном не виводить токсини

Міф 2. Вода з лимоном лікує хвороби.

Насправді
Рекомендації пити воду з лимоном немає в міжнародних стандартах з лікування та профілактиці захворювань і гайдах дієтологічних спільнот. Властивості води з лимоном не підтверджені в жодному авторитетному дослідженні.

Міф 3. Вода з лимоном стимулює імунітет і захищає від застуди.

Насправді
В одному лимоні не так вже й багато вітаміну С – 60-70 мг.  Дорослій людині потрібно 75-90 мг. Якщо додати шматок лимона в воду, ми отримаємо всього 5-6 мг вітаміну С. Цього недостатньо, щоб говорити про серйозний вплив на захисні сили організму.

Та й взагалі, схоже, що роль вітаміну С в лікуванні застуди сильно перебільшена. В одному з наукових оглядів виявили, що регулярний прийом 200 мг вітаміну С (в 3 рази більше добової норми) зменшує тривалість застуди всього на 8% у дорослих і на 14% у дітей. Пара склянок води з лимоном в день не зроблять значного впливу на імунітет.

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Міф 4. Вода з лимоном допомагає схуднути.

Насправді
Є дані, що стакан води (просто, без лимона) до прийому їжі прискорює обмін речовин на 25-40% та допомагає зменшити кількість калорій, які ми отримуємо разом з їжею.

Ще вчені з США перевіряли, як 500 мл води перед їжею позначаються на вазі та об'ємі талії. Для експерименту взяли 2 групи людей різного віку і ваги, які сидять на низькокалорійній дієті. З'ясували, що група, яка пила воду перед їжею, за 12 тижнів скинула на 2 кг більше.

Всі ці дослідження не дуже великі – в них брали участь від 14 до 173 осіб. А чим менше дослідження, тим менше шансів, що його результат проявиться і в вашому випадку.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування
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