Чи варто використовувати відбілювальну зубну пасту

У відбільних паст дуже високий RDA – або індекс абразивності. Так, вони не вимивають пігмент зсередини емалі, а механічно стирає поверхню.

Якщо ви любите каву, такі пасти допоможуть підтримувати колір зубів відносно світлим і навіть створить ілюзію відбілювання. Проте часте використання таких засобів шкодить емалі.

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Відбілювальними пастами не можна користуватися постійно, а протипоказання включають підвищену чутливість зубів, ерозія та клиноподібні дефекти.



Відбілювальні пасти можуть пошкодити зуби

Пасти з ефектом відбілювання можуть бути не абразивними, а містити ферменти, які руйнують пігментований бактеріальний наліт – папаїн або бромелаїн, а також речовини, що перешкоджають утворенню нальоту і зубного каменю – полідон і пірофосфати.

Але, як і абразивні, зубні пасти з ферментами лише приберуть зубний наліт і повернуть природний колір емалі. Той, хто стежить за гігієною і не зловживає кавою або червоним вином, ефекту відбілювання, швидше за все, не помітить.

До слова, щітки з режимом відбілювання діють за тим же принципом: наліт з поверхні вони прибрати можуть, але пігмент з емалі – ні.

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