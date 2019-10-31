Чи варто під час сексу використовувати гель-змазки

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Для чого потрібні змазки
Для чого потрібні змазки / allure

Деякі люди не знають, для чого потрібні мастила, а частина з них соромиться купляти їх в аптеках чи магазинах, перебуваючи у полоні стереотипів.

Дехто вважає, що якщо в жінки мало мастила, то вона не хоче партнера, проте це міф, адже все дуже індивідуально, розповідає журналістка та сексологиня Марія Арзамасова. 

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Для чого потрібні лубриканти

  • Для вагінального сексу.  На кількість природного мастила впливає безліч чинників – стрес, хвороби, пологи, прийом ліків чи контрацептивів. А ще під час досить тривалого акту буває таке, що все мастило висихає. У такому випадку важливо використовувати лубриканти, адже при недостатній кількості мастила у піхві виникають мікротравми та мікротріщини, через які легко проникають інфекції. Та й взагалі, змазки роблять секс яскравішим, різноманітнішим і цікавішим.
  • Для ручної стимуляції. Для того, щоб стимулювати член партнера руками, є десятки технік, і всі вони повинні виконуватись з використанням лубриканта, адже без нього нічого не ковзає. Чому не підходить слина? Швидко висихає і в ній багато бактерій, які не бажано заносити в мікрофлору піхви. До слова, головку клітора також значно приємніше стимулювати за допомогою лубриканта.


Для чого потрібні лубриканти

  • Для орального сексу. Лубриканти додають в оральний секс різноманітності. Для орального сексу є безліч видів лубрикантів: з ефектом гаряче/холодне, збуджуючі, зі смаками.
  • Анальний секс повинен бути лише з мастилом. Не орієнтуйтесь на порно і не думайте, що сильного плювка достатньо. Стінки ануса дуже тонкі
    й травматичні, через що їх легко пошкодити. Для анального сексу найкраще використовувати лубриканти на силіконовій основі.
     
  • Секс-іграшки теж використовуються лише з мастилом, проте на водній основі. 

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Профілактика захворювань Секс
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