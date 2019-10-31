Чи варто під час сексу використовувати гель-змазки

Деякі люди не знають, для чого потрібні мастила, а частина з них соромиться купляти їх в аптеках чи магазинах, перебуваючи у полоні стереотипів.

Дехто вважає, що якщо в жінки мало мастила, то вона не хоче партнера, проте це міф, адже все дуже індивідуально, розповідає журналістка та сексологиня Марія Арзамасова.

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Для чого потрібні лубриканти

Для вагінального сексу. На кількість природного мастила впливає безліч чинників – стрес, хвороби, пологи, прийом ліків чи контрацептивів. А ще під час досить тривалого акту буває таке, що все мастило висихає. У такому випадку важливо використовувати лубриканти, адже при недостатній кількості мастила у піхві виникають мікротравми та мікротріщини, через які легко проникають інфекції. Та й взагалі, змазки роблять секс яскравішим, різноманітнішим і цікавішим.

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На кількість природного мастила впливає безліч чинників – стрес, хвороби, пологи, прийом ліків чи контрацептивів. А ще під час досить тривалого акту буває таке, що все мастило висихає. У такому випадку важливо використовувати лубриканти, адже при недостатній кількості мастила у піхві виникають мікротравми та мікротріщини, через які легко проникають інфекції. Та й взагалі, змазки роблять секс яскравішим, різноманітнішим і цікавішим. ⠀ Для ручної стимуляції. Для того, щоб стимулювати член партнера руками, є десятки технік, і всі вони повинні виконуватись з використанням лубриканта, адже без нього нічого не ковзає. Чому не підходить слина? Швидко висихає і в ній багато бактерій, які не бажано заносити в мікрофлору піхви. До слова, головку клітора також значно приємніше стимулювати за допомогою лубриканта.



Для чого потрібні лубриканти

Для орального сексу. Лубриканти додають в оральний секс різноманітності. Для орального сексу є безліч видів лубрикантів: з ефектом гаряче/холодне, збуджуючі, зі смаками.

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Лубриканти додають в оральний секс різноманітності. Для орального сексу є безліч видів лубрикантів: з ефектом гаряче/холодне, збуджуючі, зі смаками. ⠀ Анальний секс повинен бути лише з мастилом. Не орієнтуйтесь на порно і не думайте, що сильного плювка достатньо. Стінки ануса дуже тонкі

й травматичні, через що їх легко пошкодити. Для анального сексу найкраще використовувати лубриканти на силіконовій основі.



повинен бути лише з мастилом. Не орієнтуйтесь на порно і не думайте, що сильного плювка достатньо. Стінки ануса дуже тонкі й травматичні, через що їх легко пошкодити. Для анального сексу найкраще використовувати лубриканти на силіконовій основі. Секс-іграшки теж використовуються лише з мастилом, проте на водній основі.

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