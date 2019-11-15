Чи варто проводити сеанси психотерапії онлайн

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Психотерапія онлайн / unsplash.com

Сьогодні все частіше можна зустріти пропозиції проходження психотерапії в інтернеті, але наскільки вона ефективна? Дослідження підтверджують результативність, але цей вид психотерапії має свої обмеження, які необхідно враховувати.

Наприклад, дослідження 2018 року виявило, що когнітивно-поведінкова терапія в режимі онлайн є "ефективною, прийнятною практикою". Журнал Psychology Today публікує плюси і мінуси онлайн-терапії.

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Плюси психотерапії онлайн

  • Люди в сільській місцевості, у віддалених населених пунктах, можуть мати легкий доступ до психотерапії.
  • Більшість послуг онлайн-терапії коштують дешевше.
  • Зручність планування, не потрібно витрачати час на дорогу.
  • Дослідження показують, що онлайн-терапія вимагає від терапевта у 7,8 раза менше часу, ніж індивідуальне лікування, тобто психотерапевти можуть допомагати більшій кількості людей.
  • Деяким людям легше розкрити особисту інформацію, коли вони діляться нею в інтернеті.
  • Люди з тривогою, особливо з соціальними фобіями, частіше звертаються до онлайн-терапевта.

Психотерапію можна проводити з різних кінців країни
Психотерапію можна проводити з різних кінців країни

Недоліки психотерапії онлайн

  • Онлайн-терапія не бажана для людей з певними проблемами або станами (суїцидальні наміри або психози).
  • Не маючи можливості спілкуватися віч-на-віч, терапевти не бачать мову тіла та інші підказки, які можуть допомогти їм прийти до відповідного діагнозу.
  • Технологічні проблеми можуть стати бар'єром. Пропущені дзвінки, заморожені відео і проблеми з доступом до чату, не сприяють лікуванню.
  • Деякі люди, які рекламують, як онлайн-терапевтів, можуть не мати відповідної освіти та підготовки.
  • Може бути важко створити терапевтичний альянс, коли зустрічі проходять не наживо.
  • Терапевтам може бути складно допомогти пацієнтові в разі кризи.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Інтернет Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Психологія
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