Чи варто проводити сеанси психотерапії онлайн
Сьогодні все частіше можна зустріти пропозиції проходження психотерапії в інтернеті, але наскільки вона ефективна? Дослідження підтверджують результативність, але цей вид психотерапії має свої обмеження, які необхідно враховувати.
Наприклад, дослідження 2018 року виявило, що когнітивно-поведінкова терапія в режимі онлайн є "ефективною, прийнятною практикою". Журнал Psychology Today публікує плюси і мінуси онлайн-терапії.
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Плюси психотерапії онлайн
- Люди в сільській місцевості, у віддалених населених пунктах, можуть мати легкий доступ до психотерапії.
- Більшість послуг онлайн-терапії коштують дешевше.
- Зручність планування, не потрібно витрачати час на дорогу.
- Дослідження показують, що онлайн-терапія вимагає від терапевта у 7,8 раза менше часу, ніж індивідуальне лікування, тобто психотерапевти можуть допомагати більшій кількості людей.
- Деяким людям легше розкрити особисту інформацію, коли вони діляться нею в інтернеті.
- Люди з тривогою, особливо з соціальними фобіями, частіше звертаються до онлайн-терапевта.
Психотерапію можна проводити з різних кінців країни
Недоліки психотерапії онлайн
- Онлайн-терапія не бажана для людей з певними проблемами або станами (суїцидальні наміри або психози).
- Не маючи можливості спілкуватися віч-на-віч, терапевти не бачать мову тіла та інші підказки, які можуть допомогти їм прийти до відповідного діагнозу.
- Технологічні проблеми можуть стати бар'єром. Пропущені дзвінки, заморожені відео і проблеми з доступом до чату, не сприяють лікуванню.
- Деякі люди, які рекламують, як онлайн-терапевтів, можуть не мати відповідної освіти та підготовки.
- Може бути важко створити терапевтичний альянс, коли зустрічі проходять не наживо.
- Терапевтам може бути складно допомогти пацієнтові в разі кризи.
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