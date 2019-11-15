Чи варто проводити сеанси психотерапії онлайн

Сьогодні все частіше можна зустріти пропозиції проходження психотерапії в інтернеті, але наскільки вона ефективна? Дослідження підтверджують результативність, але цей вид психотерапії має свої обмеження, які необхідно враховувати.

Наприклад, дослідження 2018 року виявило, що когнітивно-поведінкова терапія в режимі онлайн є "ефективною, прийнятною практикою". Журнал Psychology Today публікує плюси і мінуси онлайн-терапії. Читайте також: Психологічне насильство: види та шкода Плюси психотерапії онлайн Люди в сільській місцевості, у віддалених населених пунктах, можуть мати легкий доступ до психотерапії.

Більшість послуг онлайн-терапії коштують дешевше.

Зручність планування, не потрібно витрачати час на дорогу.

Дослідження показують, що онлайн-терапія вимагає від терапевта у 7,8 раза менше часу, ніж індивідуальне лікування, тобто психотерапевти можуть допомагати більшій кількості людей.

Деяким людям легше розкрити особисту інформацію, коли вони діляться нею в інтернеті.

Люди з тривогою, особливо з соціальними фобіями, частіше звертаються до онлайн-терапевта.

Психотерапію можна проводити з різних кінців країни Недоліки психотерапії онлайн Онлайн-терапія не бажана для людей з певними проблемами або станами (суїцидальні наміри або психози).

Не маючи можливості спілкуватися віч-на-віч, терапевти не бачать мову тіла та інші підказки, які можуть допомогти їм прийти до відповідного діагнозу.

Технологічні проблеми можуть стати бар'єром. Пропущені дзвінки, заморожені відео і проблеми з доступом до чату, не сприяють лікуванню.

Деякі люди, які рекламують, як онлайн-терапевтів, можуть не мати відповідної освіти та підготовки.

Може бути важко створити терапевтичний альянс, коли зустрічі проходять не наживо.

Терапевтам може бути складно допомогти пацієнтові в разі кризи. Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.