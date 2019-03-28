Чи варто вакцинуватися від гепатиту

Про вакцину від гепатиту В створили багато міфів і брехні. Це спонукає людей відмовлятись від важливої процедури.

Багато людей вважають, що така вакцина може викликати пошкодження печінки, адже містить живий вірус, розповів лікар Євген Щербина.

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Це брехня. Виробництво вакцини полягає в підселення HBsAg ("австралійського антигену") в клітини пекарських дріжджів, які в свою чергу починають інтенсивно його синтезувати, а після цього накопичений антиген можна звідти забрати і на його основі створити вакцину.

Це означає, що вакцина не містить живий вірус – вона містить лише одну його частинку, потрапляння якої в організм якраз і призводить до вироблення повноцінного і сильного імунітету від гепатиту В.



Вакцина від гепатиту не містить живого вірусу

Ще існує міф, що щеплення від гепатиту В може спровокувати тривалу жовтяницю у новонародженого. Вакцина не містить компонентів, здатних спровокувати тривалу жовтяницю. Приблизно 50% доношених і 80% недоношених новонароджених мають фізіологічну жовтяницю, яка з'являється на 2-4 добу і проходить як правило за кілка тижнів.

Трохи рідше ця жовтяниця може тривати до 3 і навіть 5-6 місяців, і має вона назву "жовтяниця грудного вигодовування" або "жовтяниця грудного молока". Це також абсолютно безпечне стан, що вимагає тільки спостереження і тим більше не пов'язаний з вакцинацією від гепатиту В.

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