Чим корисне щоденне зважування

Люди, які зважуються кожного дня, контролюють свою вагу тіла. Це у свою чергу збільшує можливість зберегти фігуру або навіть схуднути.

Американські вчені протягом двох місяців проводили дослідження, у якому взяли участь понад сотня людей у віці від 18 до 65 років, пише MedikForum.

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Результати експерименту показали, що щоденні зважування є суворим нагадуванням про необхідність дотримуватися режиму дієти та фізичних навантажень, не дозволяючи собі поблажок.

Окрім того, після зважувань кожного дня люди навіть починають приділяти спорту більше часу й більш ретельно контролювати їжу, яку вони їдять.

А ось ті, хто не вставав на ваги кожен день, згодом починали набирати зайву вагу.

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