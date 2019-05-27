Чим небезпечне пізнє батьківство і коли найкраще народжувати дитину

Сучасні люди щораз пізніше народжують дітей та стають батьками. Проте, медики вже знайшли небезпеку такого явища. Так, зачаття дитини від чоловіка старше 45 років пов'язане зі збільшенням ризиків для жінки та плоду.

Вчені з Університету Ратгерса в США проаналізували медичні та наукові відомості, які отримали за останні 40 років, щоб дізнатися, як вік батьків впливає на їх фертильність (здатність створювати потомство), пише Rutgers Today.

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Хоча загальновизнано, що фізіологічні зміни, які відбуваються у жінок після 35 років, можуть вплинути на зачаття, вагітність і здоров'я дитини, більшість чоловіків не усвідомлює, що їх вік може надавати аналогічний вплив,

– зауважила співавторка дослідження Глорія Бахманн.

Загалом науковці з'ясували, що за останні 40 років лише в США на 10% зросла кількість дітей, народжених від батьків старше 45 років. Самі медики оцінюють "літній батьківський вік" приблизно у 35-45 років, хоча чіткого визначення цього поняття не існує.

Так, у чоловіків у віці 45 років і старше може бути знижена фертильність. Таким чином, вони піддають матерів своїх дітей ризику розвитку ускладнень вагітності, черед яких гестаційний діабет, прееклампсія і передчасні пологи.

Окрім того, діти батьків старшого віку частіше народжуються з низькою масою тіла, мають вищі ризики розвитку вроджених дефектів на зразок вад серця і розщеплення піднебіння. З роками у таких дітей зростає ймовірність виникнення онкологічних захворювань, аутизму, психічних і когнітивних розладів.

Вчені переконані, що це можна пояснити природними віковими змінами батьків – зниженням рівня тестостерону, погіршенням якості сперми та накопиченням "шкідливих" генетичних мутацій.

Тому, на думку вчених, краще народжувати дитину у молодшому віці, зокрема до 40-45 років.

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