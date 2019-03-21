Чим небезпечне щоденне вживання канабісу
Нове дослідження британський вчених показало потенційний негативний вплив легалізації канабісу. Щоденне вживання таких речовин збільшує ризик розвитку психозу.
Дослідники з Королівського коледжу в Лондоні вивчили дані стану здоров’я понад двох тисяч людей у 11 містах Європи та Південної Америки, пише Daily Mail.
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Вони виявили, що зв'язок з психотичними розладами, такими як шизофренія і параноїдальна помилка, була найсильнішою в Лондоні та Амстердамі — двох містах, де найпоширеніший канабіс.
Цей вплив посилюється під час вживання інших форм канабісу з сильнішим ефектом, до прикладу, сканк. Щоденне вживання психоактивних речовин збільшує ризик психозу у 4,8 раза у порівнянні з людьми. які ніколи не вживали наркотики.
Чим небезпечне щоденне вживання канабісу
Навіть викурювання раз на тиждень збільшує ризик розвитку психотичного розладу у 1,6 раза.
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