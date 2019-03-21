Чим небезпечне щоденне вживання канабісу

149 Читать новость на русском
Чим небезпечне щоденне вживання канабісу
Чим небезпечне щоденне вживання канабісу / unsplash.com

Нове дослідження британський вчених показало потенційний негативний вплив легалізації канабісу. Щоденне вживання таких речовин збільшує ризик розвитку психозу.

Дослідники з Королівського коледжу в Лондоні вивчили дані стану здоров’я понад двох тисяч людей у 11 містах Європи та Південної Америки, пише Daily Mail.

Читайте також: Чому в Україні вимагають врегулювати питання канабісу для медицини

Вони виявили, що зв'язок з психотичними розладами, такими як шизофренія і параноїдальна помилка, була найсильнішою в Лондоні та Амстердамі — двох містах, де найпоширеніший канабіс.

 
Психоз – що це?
Це порушення психічної діяльності, порушення свідомості. Виявляється в спотвореному сприйнятті реальних подіях і самого себе. У стані гострого психозу людина втрачає контроль над своєю поведінкою і не може допомогти собі, а нею керує хворобливий стан.

Цей вплив посилюється під час вживання інших форм канабісу з сильнішим ефектом, до прикладу, сканк. Щоденне вживання психоактивних речовин збільшує ризик психозу у 4,8 раза у порівнянні з людьми. які ніколи не вживали наркотики.

Чим небезпечне щоденне вживання канабісу
Чим небезпечне щоденне вживання канабісу

Навіть викурювання раз на тиждень збільшує ризик розвитку психотичного розладу у 1,6 раза.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Що буде з Україною, якщо Росія перерве транзит газу
сьогодні
6932
Теги: Здоров'я Психологія Новини Здоров'я дослідження Наркотики
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
сьогодні 18:47 Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
Олена Булан 2976
Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
сьогодні 13:01 Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
Оксана Вербіцька 897
Популярні дієти, які вбивають наш організм
сьогодні 10:01 Популярні дієти, які вбивають наш організм
Альона Захарова 763
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
20 березня 15:44 Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
Ірина Полицька 102040
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
19 березня 11:01 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 6781
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук