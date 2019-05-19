Чим небезпечні речі з секонд-хенду

Секонд-хенд стає щораз популярнішим в Україні, адже там покупці можуть за низькою ціною знайти фірмові та ексклюзивні речі. Однак, вони також є небезпечними для здоров'я та мають характерний специфічний запах.

Весь секонд-хенд, який потрапляє в Україну, обробляють дезінфектором формальдегідом, пише "Сегодня". Він потрапляє в організм людини через повітря, і це дуже небезпечно для алергіків.

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Для того, аби вберегтися від шкідливого впливу формальдегіду, після дезінфекції речі обов'язково треба обробити нашатирним спиртом.

Журналісти також вирішили перевірити наскільки небезпечні речі на секонд-хендах в Україні та віднесли їх на експертизу у лабораторію.

"Вміст формальдегіду вийшов у межах від 9 до 17, за санітарними правилами норма становить не більше 75 міліграм на кілограм. Рівень кислотності по всіх виробах у нас вийшов 6,9-7 одиниць, санітарними нормами встановлено рівень від 4,8 до 7,5", – розповіла заступниця начальника лабораторії ДП "Укрметртестстандарт" Людмила Качанова.

Тому, речі, які були віддані на експертизу, здоров'ю людини не загрожують.

Окрім того, після покупки одягу на секонд-хенді варто подбати про знищення характерного запаху. Речі треба обов'язково провітрити. Також лікарі радять покласти їх в герметичний пакет і заморозити. Лише після того можна замочити одяг на кілька годин, а тоді випрати в гарячій воді.

Лікар-алерголог Марина Борисюк “Вдома як мінімум, замочувати їх у звичайній теплій воді або ж просто прати в домашніх умовах з хорошими порошком. Не завадить також і парова професійна хімчистка – якщо мова йде про пальто або куртку ”.

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