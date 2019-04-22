Перманентний макіяж обирають ті, які хочуть виглядати красиво і при цьому не витрачати багато часу вранці. Але часто цей вибір може призвести до небажаних та часто негативних наслідків.

Косметолог Ксенія Ведищева розповіла про шкоду перманентного макіяжу з точки зору дерматології.

Читайте також: Які звички негативно впливають на шкіру

В процесі косметичного татуажу пігмент вноситься голкою в дерму (підшкірний шар). У нормі виникає протизапальна реакція в перші 2–3 тижні.

Чим небезпечний татуаж

1) Завжди є ймовірність отримати бактеріальну інфекцію. Добре, якщо фахівець має медичну освіту і строго дотримується правил асептики.

Може виникнути легка форма бактеріальної інфекції – мокнучі рани, жовті кірки, виразки, гнійники в місці татуювання.

2) Алергія на пігмент (частіше на червоний, жовтий). Навіть на нешкідливе поверхневе татуювання хною може виникнути алергія – набряк, почервоніння, пухирі, лущення, свербіж, висока температура.

3) Реакція на сонце (фотореакція) сильніше на червоний і жовтий пігмент, рідше на чорний. Може виникати свербіж і почервоніння.



Чим небезпечний перманентний макіяж

4) На шкірі можуть виникати щільні підшкірні вузлики, тобто гранулематоз.

5) Ліхеноїдний висип – це червоні схожі на лишай плями. Можуть з'явитися навіть через півроку після татуювання.

5) Псоріаз, червоний плоский лишай, вовчак можуть проявитися як первинні ознаки, так і черговим загостренням хвороби. Колір пігменту не має значення.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.