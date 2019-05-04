Чим небезпечний підлітковий алкоголізм та як з цим боротися батькам

Надмірне вживання алкоголю шкідливе для вашого здоров’я. І не надмірне теж. І навіть вживання слабоалкогольних напоїв шкодить. Неприємно, але факт, що Україна стоїть на першому місці у світі за рівнем дитячого алкоголізму.

Кожен третій учень початкової школи хоча б раз вживав спиртне. Окрім того, регулярно п’ють алкоголь майже 40% українських підлітків. І вже до 20 років молодь або сильно п’є, або ж має статус алкоголіка. Такими є дані Всесвітньої організації охорони здоров’я.

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З чого починається алкогольна залежність у підлітків

Для багатьох це буде шоком, але 99% наркоманів починали свою "наркотичну кар’єру" зі вживання слабоалкогольних напоїв. Саме різноманітні джин-тоніки та пиво стають своєрідним трампліном до наркотиків та алкоголізму.

Що таке алкоголізм? Це характерна психофізична залежність від алкоголю, хвороба, яка розвивається внаслідок хронічного зловживання спиртними (алкогольними) напоями. Алкоголізм віднесений ВООЗ до категорії хронічних захворювань, тому вилікувати його дуже важко.

На перший погляд, вони не такі агресивні горілка, але вони фактично руйнують несформований дитячий організм. Слабоалкоголка – не що інше як етиловий спирт, змішаний із натуральним соком або газованою водою.

Такі напої всмоктуються в кров швидше, ніж горілка чи вино, тому підлітки швидше отримують сп'яніння та залежність. За статистикою, пивними алкоголіками стають втричі частіше, ніж горілчаними. А слово "пити" в українському суспільстві фактично прирівнюється до слова "модно". Бо так робить оточення і діти це споглядають, а коли підростають – починають пробувати.

Фахівці наголошують, що до 18-20 років вживання алкоголю має бути під забороною, доки організм не сформується остаточно і фізично, і психічно. Дитина, що почала пити, – потенційний кандидат у інваліди.

Як з цим боротися батькам?

1. Насамперед варто пам'ятати, що дитина не питиме, коли в неї вдома все добре. Тому перед тим, як обмежувати дітей у всьому, створіть умови для повноцінного дозвілля.

2. Спосіб життя батьків і сім'ї має стати основним прикладом, тому зробіть модним трендом здоровий спосіб життя, а не застілля з чаркою. Тоді не доведеться хвилюватися за її вибір у майбутньому.

3. Та попри це має бути і державний контроль. Віднедавна в Україні продаж алкоголю у нічний час обмежено на законодавчому рівні, проте така заборона діє не у всіх областях України.



В яких областях України заборонили продавати алкоголь після 23:00

Щоправда, ця норма не поширюється на ресторани чи нічні клуби. Але і цього виявилося достатньо, аби зафіксувати перші позитивні результати. Правоохоронці говорять про суттєво нижчий рівень злочинності у нетверезому стані, а у лікарні потрапляє менше дітей та молоді на підпитку.

Досвід Швейцарії підтверджує, що лише тотальний контроль і жорстке покарання за порушення допомагають ефективно боротися з продажем алкоголю та тютюну неповнолітнім.