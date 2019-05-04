Чим небезпечний підлітковий алкоголізм та як з цим боротися батькам
Надмірне вживання алкоголю шкідливе для вашого здоров’я. І не надмірне теж. І навіть вживання слабоалкогольних напоїв шкодить. Неприємно, але факт, що Україна стоїть на першому місці у світі за рівнем дитячого алкоголізму.
Кожен третій учень початкової школи хоча б раз вживав спиртне. Окрім того, регулярно п’ють алкоголь майже 40% українських підлітків. І вже до 20 років молодь або сильно п’є, або ж має статус алкоголіка. Такими є дані Всесвітньої організації охорони здоров’я.
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З чого починається алкогольна залежність у підлітків
Для багатьох це буде шоком, але 99% наркоманів починали свою "наркотичну кар’єру" зі вживання слабоалкогольних напоїв. Саме різноманітні джин-тоніки та пиво стають своєрідним трампліном до наркотиків та алкоголізму.
На перший погляд, вони не такі агресивні горілка, але вони фактично руйнують несформований дитячий організм. Слабоалкоголка – не що інше як етиловий спирт, змішаний із натуральним соком або газованою водою.
Такі напої всмоктуються в кров швидше, ніж горілка чи вино, тому підлітки швидше отримують сп'яніння та залежність. За статистикою, пивними алкоголіками стають втричі частіше, ніж горілчаними. А слово "пити" в українському суспільстві фактично прирівнюється до слова "модно". Бо так робить оточення і діти це споглядають, а коли підростають – починають пробувати.
Фахівці наголошують, що до 18-20 років вживання алкоголю має бути під забороною, доки організм не сформується остаточно і фізично, і психічно. Дитина, що почала пити, – потенційний кандидат у інваліди.
Як з цим боротися батькам?
1. Насамперед варто пам'ятати, що дитина не питиме, коли в неї вдома все добре. Тому перед тим, як обмежувати дітей у всьому, створіть умови для повноцінного дозвілля.
2. Спосіб життя батьків і сім'ї має стати основним прикладом, тому зробіть модним трендом здоровий спосіб життя, а не застілля з чаркою. Тоді не доведеться хвилюватися за її вибір у майбутньому.
3. Та попри це має бути і державний контроль. Віднедавна в Україні продаж алкоголю у нічний час обмежено на законодавчому рівні, проте така заборона діє не у всіх областях України.
В яких областях України заборонили продавати алкоголь після 23:00
Щоправда, ця норма не поширюється на ресторани чи нічні клуби. Але і цього виявилося достатньо, аби зафіксувати перші позитивні результати. Правоохоронці говорять про суттєво нижчий рівень злочинності у нетверезому стані, а у лікарні потрапляє менше дітей та молоді на підпитку.
Досвід Швейцарії підтверджує, що лише тотальний контроль і жорстке покарання за порушення допомагають ефективно боротися з продажем алкоголю та тютюну неповнолітнім.