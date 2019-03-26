Чим відрізняється мозок жінок і чоловіків

Мозок чоловіків і жінок відрізняється, і відмінності ці проявляються ще в утробі матері.

Під час дослідження американських вчених з Нью-Йоркського університету, вони просканували мозок 118 ще не народжених дітей у другій половині вагітності, пише The Daily Mail.

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Експеремент показав, що однією з головних відмінностей – це зв'язки між віддаленими частинами мозку. Науковці вважають, мозок дівчаток формує нейронні мережі з довшим діапазоном.



У чоловікі слабші зв'язки між віддаленими частинами мозку

Хлопчики більше сприйнятливі до зовнішніх впливів і зв'язки між віддаленими частинами мозку у них більш мінливі. Дослідники припускають, що саме цим можна пояснити, що чоловіки мислять більш системно.

Наукове товариство критично сприйняли дослідження. Зокрема, професорка Джина Ріппон, авторка книги "Гендерний мозок" вважає, що вчені зробили необгрунтовані висновки.

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