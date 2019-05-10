Чим замінити капсули омега-3: перелік продуктів від Супрун

Найбільш популярними добавками є баночки з жовтими капсулами — “омегою”. З одного боку, може здаватися, що це більш економічно вигідно, ніж їсти рибу.

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун пояснює, що омега-3 — це жирні кислоти, яким бракує двох протонів, вони "ненасичені" воднем.

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Існують головні класи ненасичених жирних кислот — омега-3 та омега-6. Вони відрізняються за розташуванням подвійного зв’язку в молекулі.

Омега-3 — це збірна назва для жирних кислот. Їх називають ALA, EPA та DHA. АLA є, наприклад, в лляному насінні, EPA та DHA — лише в рибі й морепродуктах. Люди не можуть самостійно утворювати ці кислоти.

Уляна Супрун “Омега-3 потрібні для утворення оболонок довкола нейронів, синтезу ейкозаноїдів — одного із типів молекул, за допомогою яких клітини імунної системи спілкуються між собою. Також омега-3 необхідні нам для налаштування процесів запалення в тілі, стискання судин, утворення сперми, здоров’я та розвитку мозку. Старі публікації налічували до 27 випадків, коли омега-3 були корисними. Втім, коректно проведені дослідження не виправдали сподівання”

У 2018 році вчені опублікували дослідження, яке стверджує, що ці добавки не зменшують ризик хвороб серця і смертності від них. Краща ситуація з вживанням риби чи морепродуктів. Все тому, що у продуктах вміст омега-3 вищий, ніж у капсулах. Якість добавок із риб’ячим жиром сильно варіює, також жири можуть окислюватися і псуватися з часом. Крім того, в добавках може бути замало EPA та DHA, і ані ціна, ані країна виробництва чи термін придатності не можуть гарантувати якість добавки омега-3.

Не радить Уляна Супрун пити збалансовані "омега-3/омега-6" не слід — ми споживаємо достатньо омега-6 жирних кислот в рослинних оліях. Головним фактором, що визначає баланс, є абсолютна кількість всіх типів омега-3, а не їх співвідношення з омега-6.

Омега-3 корисно вживати людям з атеросклерозом, а також для полегшення симптомів ревматоїдного артриту.

Де взяти омега-3 не з добавок

1) Двічі на тиждень вживайте жирну морську рибу: оселедця, скумбрію, лосося, сардини. Цього достатньо, щоб спожити необхідну дозу жирних кислот. Дітям особливо корисно вживати рибу.

2) Включіть у свій раціон морські водорості, а також морську капусту (ламінарію) чи сушені азійські водорості.

3) Вживайте лляне насіння та олію. В них є ALA, з якої хоч і неефективно, ми утворюємо інші типи омега-3. Лляне насіння корисніше споживати меленим, аніж цілим.

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