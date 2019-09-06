Чіпи в мозку: як допоможуть та нашкодять людству

Вживлення чіпу в мозок людини відбудеться набагато швидше, ніж вважає більшість. Перші експерименти пропонують проводити для того, аби згодом завдяки чіпам, лікувати неврологічні захворювання. Однак, є фахівці, котрі вже попередили про негативні наслідки злиття мозку з електронікою.

Нещодавно Ілон Маск заявив, що до кінця наступного року в мозок пацієнта буде впроваджений імплант Neuralink, завдяки якому паралізовані люди зможуть силою думки керувати комп’ютером.

Терапевтична стимуляція мозку пацієнтів з різними важкими захворюваннями – першочергова мета багатьох нейроінтерфейсів, зазначають дослідники.

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Однак, існує серйозна загроза – ймовірність контролю думок людини.

Дослідження свідчать, що сітчасті імпланти можуть допомогти в лікуванні хвороби Паркінсона і Альцгеймера, а також запобігти віковій нейродегенерації.

Підживлений чіп буде збирати дані з мозку і відстежувати взаємодію нейронів. Такі дані допоможуть створити карту мозку і стимулювати відповідні ділянки, коли неврологічні проблеми потребуватимуть лікування.



Вживлення імплантів у мозок змінить людство назавжди

Зокрема, при виникненні інсульту, який приводить до загибелі клітин головного мозку, можна буде переміщувати нейрони з непошкоджених ділянок і поновлювати втрати, зазначають вчені.

Разом з тим, такий вид стимуляції можна використовувати для покращення здібностей до навчання чи зміни поведінки. Так, всього лише секунда стимуляції може завадити наркоману в стані "ломки" прийняти нову дозу наркотиків.

Мінус такої технології – доступ до даних, які збирає імплант.

Вчені досліджують питання наслідків несанкційного використання такої інформації, наприклад, урядом, який може отримати доступ до свідомості та думок громадян.

Поки виникає багато питань, але вчені вважають, що злиття мозку людини з електронікою відбудеться набагато раніше, ніж думає більшість.