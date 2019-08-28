Чого не варто робити під час вагітності

В очікуванні дитини жінки та їх сім'ї часто думають про переїзд в новий будинок у пошуках кращого життя. Але експерти попереджують: переїзд може негативно вплинути на вагітність.

Вчені зі Школи громадської охорони здоров'я Університету Вашингтона провели аналіз інформації зі свідоцтв про народження дітей в штаті Вашингтон з 2007 по 2014 років, зазначає Journal of Epidemiology and Community Health.

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Оскільки у свідоцтвах про народження вказується тривалість життя матері за її поточною адресою, дослідники змогли визначити, чи переїжджала вона протягом свого першого триместру.

Дослідження містило дані про 28 тисяч вагітних жінок, які переїхали в протягом першого триместру, і 112 тисяч вагітних жінок, які не змінювали місце проживання.

Автори дослідження виявили, що серед тих, хто переїхав в першому триместрі, 9,1% народили передчасно (до 37 тижнів вагітності) в порівнянні з 6,4% тих, хто не переїхав в першому триместрі.



Переїзд на ранніх термінах вагітності збільшує ризик передчасних пологів

Крім того, серед тих, хто переїхав протягом першого триместру, у 6,4% діти народилися раніше терміну. Тільки 4,5% жінок, які не переїжджали протягом першого триместру, народили раніше терміну.

Вчені вважають, що важливу роль в цьому зв'язку відіграють такі чинники, як стрес, перерви в наданні медичної допомоги під час переїзду, фізичне або емоційне напруження, збої в соціальній підтримці з боку сім'ї і друзів.

На цей ризик може вплинути також особиста причина переїзду.

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