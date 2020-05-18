Чому в деяких людей, які не хворіли на COVID-19, є імунітет до вірусу

Науковці виявили набуту імунну відповідь Т-лімфоцитів на антигени вірусу SARS-CoV-2 в зразках донорської крові, які зібрали у 2015-2018 роках.

До такого висновку дійшли науковці з Інституту імунології в Ла-Хойя (США), пише Cell.

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Вони виявили, що сильну імунну реакцію викликає не тільки шиподібний білок вірусу, але і його M- і N-протеїни. Це означає, що використання у вакцині крім шиподібного білка інших антигенів вірусу може значно підвищити її ефективність.

Імунітет в донорів

Але одночасно вчені зробили й інше відкриття. Під час дослідження вони вивчили реакцію на антигени SARS-CoV-2 Т-клітини, вони були в донорській крові, яку здали в період з 2015 по 2018 роки.



В донорів крові, які не хворіли на COVID-19, знайшли імунітет до вірусу / unsplash.com

Тобто донори безумовно не могли хворіти на COVID-19. Проте, приблизно в половині випадків у них виявилася специфічна реакція Т-клітин на антигени вірусу.

Крос-реактивний імунітет

Автори дослідження вважають, що вся справа в крос-реактивному імунітеті. Вони перевірили зразки донорської крові, які були використані в експерименті, на антитіла до двох з чотирьох раніше відомих коронавірусів, що викликають у людини сезонні ГРВІ, HcoV-OC43 і HcoV-NL63, і отримали позитивний результат аналізу. Тобто ці люди раніше перехворіли на інші коронавірусні інфекції.

Але науковці наголошують, що їхні припущення з цього приводу може підтвердити тільки вивчення Т-клітин у людей, які хворіли на інші коронавіруси до того, як вони заразилися COVID-19, і після перенесення хвороби.

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