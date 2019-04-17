Чому болить у плечах: основні причини

Біль у плечах може сигналізувати про наявні хвороби. Плечі є одним з найрухливіших суглобів, але при неправильному повороті чи навантаженні може постраждати плечовий суглоб. Внаслідок цього виникає біль.

Але інколи неприємні відчуття сигналізують про серйозні захворювання, пише Lifehacker.

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1. Розтягнення зв'язок

Виникає не лише у професійних спортсменів, а й у людей, які не займаються спортом. До прикладу, до розтягнення зв'язок може призвести носіння занадто важких сумок. Більш посилюється, коли людина пробує порухати суглобом або промацати пальцями.

2. Запалення сухожиль (тендиніт)

Тендиніт виникає при регулярному підвищенню навантаження. При тяжкій праці сухожилля труться об поверхню суглоба і запалюються, що призводить до хронічного ниючого біль.

3. Артрит або артроз плечового суглоба

Ці хвороби призводять до запалення суглобів. При цьому людина відчуває сильні напади болю, їй важко підняти руку або ж виконати інші рухи руками.

4. Ураження манжетки плеча

З’являється тоді, коли людина виконує не зовсім звичні для неї рухи. До прикладу, коли людина фарбує стелю. Біль при цьому виникає через один або ж два дні.



Чому болить у плечах

5. Остеохондроз шийного відділу хребта

При остеохондрозі біль віддає в руку та посилюються при повороті голови.

6. Міалгія

Міалгія – це загальна назва болів в м'язах, в тому числі і плечових. Вона виникає через низку факторів, зокрема, через переохолодження, занадто довге перебування у тій же позі, стрес, тощо.

Людина при цьому відчуває ниючий біль, який посилюється при піднятті рук.

7. Проблеми з внутрішніми органами

У плечі зосереджено безліч нервових закінчень, пов'язаних з тими чи іншими внутрішніми органами. Тому часто болить щось усередині, а віддає в плече. Такий тип болю називають рефлекторним. Зазвичай вона пов'язана зі всілякими серцевими порушеннями – від стенокардії до інфаркту міокарда, а також пневмонією, патологіями печінки, пухлинами органів грудної клітини, внутрішніми кровотечами, тощо.

8. Травми плеча

Перелом або вивих не завжди можна розпізнати відразу. Характерні симптоми: такий біль з'являється після удару або падіння на плече і супроводжується набряком, зміною кольору шкірних покривів, деформацією суглоба або кістки, погіршенням рухливості суглоба.

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