Чому часті побачення знижують шанси знайти кохання

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Часті побачення шкідливі
Часті побачення шкідливі / pixabay.com

Здавалося б, чим частіше ви знайомитеся з людьми в неформальній обстановці, тим ймовірніше, що з кимось із них у вас складуться відносини, але експерти переконують, що це не так.

З появою "Тіндера" і інших додатків для знайомств поширився так званий "овердейтінг" – люди перетворилися в дуже вибагливих, пише Independent.

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За словами експертів, більше двох побачень на тиждень з різними людьми – вже перебір.

"Якщо ви хочете побудувати міцні відносини, безліч перших побачень ніколи не дозволить вам добре дізнатися когось з цих людей. Швидше за все, ви зустрічаєтеся з різними людьми, щоб менше турбуватися через одну людину, яка вам дійсно подобається. Ця стратегія віддаляє вас від цієї людини, до того ж ви витрачаєте чужий час", – підкреслює психолог Мадлен Мейсон Роунтрі.

Побачення
У світі розвивається явище овердейтінг//pixabay.com

Овердейтінг небезпечний тим, що ви забуваєте, про що говорили зі співрозмовником, і не можете далі спілкуватися, а ще це знецінює відносини, а вас робить закінченим циніком, каже дейтинг-коуч Джо Барнет.

Порада, яку дають психологи, зводиться до спокійного темпу побачень: зустрічайтеся тільки з тими, хто вам дуже сподобався (а не з кожним) і дайте людині шанс розкритися на парі-трійці побачень. А як тільки набридне фліртувати з незнайомцями, не звинувачуйте себе в невдачі, краще влаштуйте перерву в пошуку.

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Теги: Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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