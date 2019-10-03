Чому чоловіки соромляться розміру свого члена

Фармкомпанії заробляють гроші на диво-засобах, спрямованих начебто на збільшення розміру члена. Чому чоловіків так турбує ця тема і чому вони здатні на все, аби додати собі кілька зайвих сантиметрів – читайте далі.

Якщо вам хоч раз приходив спам про збільшення члена, ви можете зрозуміти масштаби трагедії та розміри рекламної кампанії, спрямованої на "чоловічу проблему". Приблизно 50% чоловіків не задоволені своїм розміром, розповідає журналістка та сексологиня Марія Арзамасова.

Читайте також: Чому дівчата відмовляються від орального сексу

У документальному фільмі "UnHung Hero", присвяченому комплексам чоловіків стосовно свого розміру, головний герой п'є таблетки для збільшення пеніса – результату нуль. Він також придбав спеціальну помпу, після якої є лише недовгий візуальний ефект та стабільно виконував вправи для накачування "м'язів" члену, проте очевидно, що все виявилось марним.

Вражає, на що готові піти чоловіки заради додаткових сантиметрів. У Кореї вони навіть підвішують до свого пеніса гирі, щоб його розтягнути, а в Африці місцеві "знахарі" пропонують робити якісь невідомі ін'єкції в антисанітарних умовах.

Але правда полягає в тому, що жоден метод, окрім операційного втручання, не працює.



Чи важливий розмір члена

Чому чоловіки так переймаються?

Можна припустити, що у чоловіків є страх не сподобатись жінці та бути висміяним. Стереотипи про важливість розміру члена нав'язані порноіндустрією. Варто пам'ятати, що це лише картинка, яка часто розбігається з реальністю і це цілком нормально.

Більшість жінок отримує оргазм не від члена. Клітор – ось головне джерело жіночих оргазмів. Також варто зазначити, що найчутливішими є перші 4 сантиметри на вході в піхву, поруч з якими знаходяться цибулинки клітора. Це означає, що великий член не настільки важливий для жінки.

Загалом, існує тисяча способів довести жінку до ейфорії і чудово, якщо чоловік знає хоча б один.

Важливо спілкуватися з партнеркою, вивчати нові техніки і не соромитися експериментувати, адже саме такі речі роблять чоловіка героєм в ліжку.

Якщо ви не подобаєтесь людині – ви їй не сподобаєтесь, і справа тут далеко не в розмірі статевого органу.

До слова, середня довжина піхви 7-12 сантиметрів, середня довжина члена 10-15 сантиметрів.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.