Чому дитина погано спить вночі

У дітей шкільного віку брак сну прогресує з розвитком сучасних технологій. У 72% дітей у віці від 6 до 17 років під час сну поруч знаходиться включений електронний пристрій – такими є результати обстеження Національного фондом сну в США.

Діти з включеними електронними пристроями сплять вночі в середньому менше приблизно на годину, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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Що робити батькам?

Випрацюйте вечірню рутинну процедуру – прийом ванни, читання книги або слухання спокійної музики. Ці заняття допоможуть вашій дитині розслабитися перед сном.

Вимикайте електроніку. За годину до сну повинен бути встановлений режим без електроніки. Дослідження показують, що засипанню і підтримці сну заважає електроніка з підсвічуванням (планшети, смартфони та відеоігри). Виділіть в будинку місце для підзарядки електронних пристроїв і нехай ваші діти за годину до сну ставлять їх на підзарядку.

Не використовуйте мобільні пристрої в кімнаті, де спить маленька дитина: різкий спалах світла вночі від телефону (навіть якщо просто хочеться перевірити час) може перервати цикл сну. Краще поставити звичайний будильник.

Якщо дитина не хоче вимикати свій пристрій, спробуйте з ним домовитися, в крайньому разі, ви завжди можете скористатися режимом батьківського контролю.

Зменшуйте тривалість застосування пристроїв не різко, а від 30 хвилин і більше в тиждень, поки ви не досягнете своєї мети — збільшення тривалості та поліпшення якості сну дитини.



Дітям необхідна фізична активність

Головне правило – спробуйте зменшити "розваги" (серфінг стрічки, перегляд непотрібного контенту, ігри) до 60-120 хвилин в день. Подбайте про те, що на кожні 30 хвилин сидіння за електронним пристроєм припадало 30 хвилин мінімальної фізичної активності. І, звичайно, батьки самі повинні подавати відповідний приклад.

Важливо: тривалість сну з віком змінюється від індивідуальних потреб. У новонароджених – 14-17 годин на день; у дітей дошкільного віку – 10-13 годин; у дітей шкільного віку – мінімум 9-11 годин; у дорослих (включаючи людей похилого) – 6-8 годин на день.

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