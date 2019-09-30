Будь-яка людина не повинна робити те, що їй не подобається. Проте часто причини відмови від орального сексу приховуються значно глибше.

Журналістка та сексологиня Маша Арзамасова розповіла найчастіші причини, чому дівчата відмовляються від орального сексу. Також вона додала, що точну причину відмови завжди можна дізнатися, просто запитавши у своєї партнерки це напряму.

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Невпевненість у собі

У дівчини або не було досвіду, або він занадто малий і вона боїться, що у неї нічого не вийде, а хлопець в ній розчарується. Сексологиня розповіла, що їй пишуть тонни таких листів на кшталт "Я не вмію. Боюся, що зроблю щось не так. Не знаю, що потрібно робити."

В таких випадках завжди варто розмовляти. Якщо ви – дівчина, то поговоріть з хлопцем, зізнайтеся чесно, що у вас не було досвіду і ви боїтеся, що щось не вийде. Попросіть дати вам зворотний зв'язок та допомогти, адже не вміти чогось – це нормально.

Якщо ви – хлопець, в жодному випадку не кепкуйте над партнеркою, адже у ваших же інтересах відкрити її, а не зацькувати. Розкажіть, що хочете отримати і якщо справа дійшла до оральних пестощів, м'яко керуйте нею.



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Страх чимось заразитися

У дівчат часто є страх заразитися інфекціями, що передаються статевим шляхом. Під час орального сексу відсоток зараження інфекціями знижується, але все одно залишається досить великим.

Якщо причина полягає у цьому, робіть це з презервативом. Якщо партнер постійний, завжди можна здати аналізи і дізнатися про усі ризики.

Важливо! Не забувайте про інтимну гігієну, особливо, якщо це оральний секс.

Стереотипне мислення

На жаль, чоловіки самі ж часто породжують у жінок такі думки, що "оральні ласки – справа повій". Це дуже довга робота над зміною мислення та з винищенням стереотипів.

Для початку, можна дати почитати партнерці чи партнерові блог сексолога, можливо, згодом думка зміниться.

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