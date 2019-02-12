Чому доброта корисна для здоров'я: 5 причин

Доброта дає тому, хто його робить, величезне задоволення. Цей ефект можна порівняти з дозою сильнодійної речовини.

Цей ефект, називають "теплим світлом" (warm glow), його можуть відчувати донори, волонтери та інші добрі люди, йдеться в статті Тhe conversation.

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Бути щедрим і робити подарунки навіть приємніше, ніж витрачати гроші на себе, показали опитування, проведені американськими і канадськими вченими.

Ось ще 5 причин, чому варто робити добро:

Це передається. Людина, якій ви зробили добро, зазвичай посміхається і дякує вам за послугу або подарунок. При цьому ваш мозок автоматично копіює цю емоцію, і чим ближче людина – тим сильніше ефект (за тим же принципом вам погано, коли у близьких щось йде не так).

Це дарує відчуття змін на краще. Другу, який важко переживає розрив з дівчиною, стало легше після вашого дзвінка, петицію проти шкуродерів відправили в міністерство, – день не прожитий дарма.



Волонтери відчувають ефект "тепле світло", який з'являється після добрих справ

Це зміцнює відносини. Добрих всі люблять, з ними хочуть дружити, а якщо вони займаються соціальною роботою, то напевно легко знаходять спільну мову з новими людьми. Не кажучи про те, скільки друзів по всьому світу у волонтерів-мандрівників.

Це формує ідентичність. Навіть дрібниці зміцнюють нашу віру в те, як ми прекрасні, а вже донорство і членство в благодійній організації тим більше (докладніше в роботі американського психолога Майкла Тідуелла). У недавньому дослідженні у підлітків запитали, що для них означає добро. Воно "покращує тебе і робить цілісною особистістю", відзначили учасники.

Добро повертається. Ні, ми не про карму, все простіше: люди швидше допоможуть тому, хто в минулому був до них добрий, так що хороші справи – прибуткова інвестиція.

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