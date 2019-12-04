Чому готувати під час вагітності – небезпечно для дитини

Постійно готуючи для своєї родини на газовій плиті, вагітні жінки ризикують здоров'ям майбутньої дитини.

Використання газу для приготування їжі підвищує ризик гіперактивності дитини, повідомляє Medical Xpress.

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У дослідженні взяли участь 45 518 матерів дітей, які були нещодавно зараховані до школи. Виявилось, що використання палива під час вагітності, таких як вугілля або газ, збільшує ризик гіперактивності дітей у віці від 3 років.

Окрім того, ризики гіперактивності новонародженого підвищує й погана вентиляція на кухні. Якщо ви не можете обійтись без приготування їжі, фахівці радять користуватись електричною плитою.

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